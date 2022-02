Lionel Messi, criticat dur după penalty-ul ratat în PSG – Real Madrid 1-0: „Este terminat. Ar trebui să-i fie reziliat contractul”

Lionel Messi putea deschide scorul în minutul 62 , din manșa tur a optimilor UEFA Champions League, dar a șutat slab, pe jos, în stânga lui Courtois, care a parat.

Internauții cer ca PSG să-i rezilieze contractul lui Lionel Messi

În meciul cu Real Madrid, Lionel Messi a ratat al cincilea lui penalty în UEFA Champions League din 23 de încercări. Cea mai recentă ispravă de acest gen a realizat-o în sezonul trecut, tot în optimile de finală, la pauza meciului Barcelona – PSG, scor final 1-1.

După ce nu a reușit să-l învingă pe portarul belgian Thibaut Courtois, internauții l-au criticat dur pe Lionel Messi pe rețelele de socializare. Unii au cerut, chiar, lui PSG să-i rezilieze contractul, conform .

„Messi este acum o umbră a lui”, a scris unul dintre utilizatorii platformei twitter. „Doar Mpabbe este în formă. Speram la un pic de magie a lui Messi, dar el este o umbră a celui care a jucat la Barcelona”, a continuat atul.

„Messi este terminat. Ar fi trebuit să-l lase pe Mbappe să execute acel penalty”, a scris un al treilea utilizator de Twitter.

Un altul a fost și mai categoric. „Messi este incredibil de terminat. PSG ar trebui să-i rezilieze contractul”, a scris el. „Messi este cel mai terminat jucători din câți am văzut până acum”, a comentat un alt internaut.

Lionel Messi se află la al cincilea penalty ratat în UEFA Champions League

Acesta a fost primul penalty ratat de fotbalistul argentinian într-un meci împotriva „galacticilor” și .

Messi se află la a cincea lovitură de pedeapsă pe care nu o transformă în UEFA Champions League. Celelalte patru au fost toate în tricoul Barcelonei: Barcelona – Panathinaikos 5-1 (14.09.2010), Barcelona – Chelsea 2-2 (24.04.2012), Manchester City – Barcelona 1-2 (24.02.2015) și PSG – Barcelona 1-1 (10.03.2021).

De menționat că prin isprava de la meciul de marți cu Real Madrid, Lionel Messi l-a egalat pe francezul Thierry Henry, liderul acestui clasament.

Lionel Messi a fost criticat și înaintea partidei cu Real Madrid

Prefațând întâlnirea de gală PSG – Real Madrid, fostul jucător al echipei franceze, Jerome Rothen, a lansat o la adresa lui Leo Messi despre care spune că nu va rămâne în istoria clubului.

„Messi nu-și va lăsa amprenta la PSG. Este băiatul altui club, Barcelona, care este viața lui. Se duce acolo când are zile libere. Este în trecere pe aici, nimeni nu se aștepta la el, nici măcar el însuși.

A semnat pe două sezoane la 34 de ani, este cu siguranță cel mai bun jucător din istorie, dar nu mai are picioarele de acum câțiva ani, nu poate repeta performanțele de până acum. Și în plus, și mai presus de toate, nu are aceeași echipă sau aceiași colegi.

Trebuie să te simți bine la un club și acum la PSG sunt multe probleme în adaptarea jucătorilor pentru ca Leo să se simtă bine și asta îi afectează viața privată. Deci nu cred că își va lăsa amprenta așa cum a făcut-o Ibrahimovic.

Deși istoria lui PSG este mai scurtă, au fost jucători grozavi precum Rai, Luis Fernandez… Nu-l poți pune pe Messi acolo”, a declarat Rothen, conform Marca.