Lipsa de personal creează haos pe Otopeni. Călătorii, nevoiți să doarmă pe jos în aeroport

Lipsa de personal creează haos pe aeroporturile din întreaga lume odată cu relaxarea restricțiilor de călătorie impuse de pandemia de Covid-19.

Lipsa de personal creează haos pe Otopeni

Aeroporturile din România nu fac excepție astfel că, pe de exemplu, călătorii sunt nevoiți să stea ore întregi la rând și chiar să doarmă pe jos.

Potrivit , tineri, bătrâni sau copii mici, cu toții sunt nevoiți să aștepte zeci de ore în aeroport pentru a ajunge la destinație.

Mulți dintre ei au dormit direct pe jos noaptea trecută, pentru că angajații aeroportului nu au mai făcut față numărului mare de turiști.

”Ce s-a întâmplat azi nu e normal, avem 24 de ore de când suntem în picioare. Nu am dormit, nu am mâncat, nu am băut și nu avem explicații. Mai plecăm sau nu, ne-au sechestrat sau ce-au făcut cu noi?”, spune o turistă revoltată.

”De ce nu ne-au dat nici apă, nici mâncare, nici la hotel? Ne-au zis prima dată că ne duc la hotel, nu ne-au dus, ne-au urcat în avion, ne-au dat jos, ne-au urcat, ne-au dat jos, au zis că sunt probleme tehnice la avion, că nu mergea o lumină.

Și nu era asta, fiindcă când ne-am dus la ghișeu ne-au zis că din cauză că din cauză că piloții au prea multe ore de zbor”, spune o altă turistă.

Chinul oamenilor nu s-a terminat încă. Mulți dintre ei s-au trezit cu zborurile anulate după ce au stat ore întregi la rând.

Nici reprezentanții companiilor aeriene, nici cei ai aeroportului nu au oferit niciun punct de vedere oficial și nu au anunțat când ar putea să se rezolve problema.

Sfaturi pentru românii cărora li s-au anulat zborurile

. Acesta a subliniat că avem dreptul la o despăgubire de până la 600 de euro.

Despăgubirea se face în baza Reglementărilor UE EC 261. De altfel, Paul Anghel reamintește oamenilor că pot lua legătura cu ANPC, atunci când află că li s-a anulat un zbor.

”Știați că, conform Reglementărilor UE EC 261, puteți avea dreptul să solicitati până la 600 € despăgubire pentru un zbor anulat?

Acest lucru este valabil chiar în condițiile în care compania aeriană a asigurat un zbor alternativ.

Dacă nu rezolvați amiabil problema cu operatorii de la care ați cumpărat biletele, puteți face o sesizare la #ANPC , dar și la #eccromania”, a scris Paul Anghel, pe Facebook.