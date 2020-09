Live Blog Austria – România, în Liga Naţiunilor. Tricolorii lui Mirel Rădoi se vor simți ca acasă la meciul cu Austria! Ce s-a decis la ședința tehnică

România va înfrunta Austria, luni, 7 septembrie, de la ora 21:45, în a doua partidă a Grupei 1, Divizia B, din Liga Naţiunilor. Meciul se va juca la Klagenfurt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Naţionala condusă de Mirel Rădoi a debutat cu stângul în această ediţie a competiţiei, după o remiză 1-1 cu Irlanda de Nord, vineri, 4 septembrie, la Bucureşti.

Austria are trei puncte, datorită victoriei cu 2-1 obţinută în faţa Norgeviei, la Olso. Elevii lui Franco Foda sunt favoriţii grupei. Ultima victorie a României în faţa Austriei datează din septembrie 1986, când tricolorii s-au impus cu 4-0, la Bucureşti.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 7 septembrie, ora 14:10 / Mirel Rădoi și Răzvan Burleanu s-au întâlnit la hotelul din Sankt Veit an der Glan, în care sunt cazați tricolorii, cu primarul Gerhard Mock, care le-a transmis un mesaj de încurajare celor din delegația tricoloră.

De asemenea, în urma ședinței tehnice de la stadionul Worthersee, s-a luat decizia ca ambele naționale să folosească echipamentele principale la partida de diseară. Astfel, tricolorii vor evolua în galben.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 7 septembrie, ora 11:40 / Tricolorii au efectuat duminică seară antrenamentul oficial înainte de Austria – România. Jucătorii lui Mirel Rădoi au avut parte de o ploaie torenţială atunci când s-a ţinut şedinţa tactică.

Luni, la ora meciului, meteorologii au anunţat că temperatura va fi de 17 grade Celsius şi sunt 15% şanse de precipitaţii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 6 septembrie, ora 19:56 / Portarul echipei naționale a României, Ciprian Tătărușanu, a declarat într-o conferință de presă înaintea meciului cu Austria, că ”tricolorii” vor să câștige grupa din Liga Națiunilor şi la un moment dat s-a enervat pe reporterii români.

”Nu mă interesează ce părere au oamenii și suporterii din România și nu stau să răspund acum fiecăruia. Ca portar mă simt responsabil pentru fiecare gol pe care îl iau. Sunt o persoană foarte critică cu mine și îmi doresc să-mi ajut echipa.

ADVERTISEMENT

Nu poți să pui niște întrebări normale? Alte întrebări nu ai? Întrebi doar despre ce au spus Marica sau Dragomir? Mi s-ar părea normal să-mi pui întrebări normale, chiar n-ai întrebări despre meci?

La meciul cu Irlanda de Nord nu am avut ocazia pentru că meciul a decurs de așa natură, sper ca mâine să o fac mult mai bine. A fost o dezamăgire după un meci pe care l-am controlat în totalitate și pe care nu am reușit să-l câștigăm. Cu toții am fost dezamăgiți și supărați, dar acum vine alt meci și ne gândim la el.

ADVERTISEMENT

Nu i-am studiat pe austrieci, urmează să facem analiza lor. Nu știu dacă acest joc este o repetiție pentru întârnirea cu Islanda, dar este important să avem cât mai multe meciuri cu noul antrenor, să ne adaptăm la ce ne cere și este bine că avem aceste două partide din Liga Națiunilor înainte de baraj.

Vom practica același joc ca și cu Irlanda de Nord, vom încerca să avem posesia pentru că asta este ideea antrenorului. Am lucrat foarte mult pe această temă și în niciun caz nu vom sta să ne apărăm. Dacă Austria ne va da balonul, va trebui să profităm și să dăm cât mai multe goluri.

Nu privim aceste meciuri ca pe niște amicale și ca exemplu jucăm barajul cu Islanda datorită Ligii Națiunilor. Vrem să terminăm grupa pe primul loc, deși nu va fi ușor”, a spus Tătărușanu.

UPDATE, 6 septembrie, ora 16:56 / Mijlocașul Ianis Hagi a oferit un interviu în care a dezvăluit că nu este presat de faptul că nu a marcat la echipa națională, dar știe că din poziția sa trebuie să fie decisiv în fiecare meci.

”Am reușit să mă odihnesc după meciul cu Irlanda de Nord, chiar dacă nu a fost o noapte normală. Chiar dacă se termină bine sau nu, important este să treci peste și să te gândești la următorul meci. Jucăm din trei în trei zile și nu este timp să te gândești prea mult la ce a fost.

Dacă noi ne făceam datoria în fața porții și marcam nu cred că mai vorbeam de ghinion. Așa a fost să fie istoria, chiar dacă am dominat tot meciul, am atacat. Trebuie să uităm ce a fost și să ne uităm în viitor. Sunt convins că putem lua trei puncte la Belfast și nu numai acolo.

Avem capacitatea să facem multe puncte în această grupă. Antrenroul a schimbat stilul de joc, pasăm mult mai mult, dar și defensiv s-au schimbat multe chestii. Ne apărăm mult mai sus, încercăm să recuperăm cât mai repede.

Chiar dacă nu a fost un joc perfect, am avut mai multe ocazii decât aveam la meciurile din trecut. După meci, în vestiar, s-a văzut o dezamăgire printre jucători, dar suntem profesioniști și știm să gestionăm momente de genul acesta.

Irlanda de Nord a stat 55 de minute numai în jumătatea proprie. Ar putea fi un avantaj că Austria va ieși la joc și va încerca să atace, iar noi vom avea spații mai mari. Dar depinde de noi să găsim spațiile și să jucăm pe punctele lor slabe.

Am simțit lipsa suporterilor și fotbalul este mult maai plictisitor fără ei în tribune. E greu să comparăm Austria cu Islanda, nu există două echipe la fel în fotbal.

Presiune este mereu pe umerii mei, știu că sunt un număr 10 și în fiecare meci trebuie să dau gol și pasă de gol. Ce va urma pentru mine la echipa națională va fi mult mai bun, deci nu sunt îngrijorat că încă nu am marcat la prima reprezentativă”, a declarat Hagi.

UPDATE, 6 septembrie, ora 14:31 / Tricolorii conduşi de Mirel Rădoi au efectuao scurtă şedinţă de pregătire pe terenul din complexul hotelului în care sunt cazaţi. A fost primul antrenament în efectiv complet, după meciul cu Irlanda de Nord, pentru că, înainte de plecarea spre Austria, fotbaliştii naţionalei s-au pregătit separat. Titularii au avut program de refacere, în timp ce rezervele s-au antrenat normal.

Mirel Rădoi a pus la punct unele aspecte de ordin tactic, înainte de antrenamentul oficial, care va avea loc în această seară (6 septembrie), de la 19:30, pe stadionul din Klagenfurt.

UPDATE, 6 septembrie, ora 11:57 / Naţionala României se pregăteşte de duelul cu Austria, în Liga Naţiunilor, iar George Puşcaş şi-a amintit că debutul lui la prima reprezentativă a venit chiar într-un meci disputat la Graz, contra naţionalei statului Chile.

„Primul lucru pe care mi-l amintesc, cu siguranţă, e debutul meu, pentru că a fost prima mea selecţie la echipa naţională. Şi, după aceea, invazia de suporteri care a fost după meci. A fost incredibil. Era ca şi cum am jucat acasă, o grămadă de români şi invazia aia ţi-a dat de înţeles că oriunde am fi şi oriunde am juca, pasiunea suporterilor pentru echipa naţională este imensă.

Stadionul era unul mic şi cu foarte puţine tribune, iar lumea stătea în picioare, pe jos, pe garduri, peste tot. Cântau, era o atmosferă frumoasă, se auzeam vocile tuturor. Erau foarte aproape de noi.

La final, când au intrat pe teren ne-au zis să le dăm tricoul, tot ce aveam pe noi, tot ce ţine de România. Pasiune mare faţă de noi. Ne-am bucurat, într-un fel, că suporterul român iubeşte echipa naţională.

Ştie toată lumea că a fost ceva superb (Euro U21). Oriunde am jucat se vedea doar galben în tribune şi cu siguranţă erau foarte mulţi români care ne susţineau. Ne-a ajutat foarte mult. La meciuri de genul, să vezi o susţinere aşa de mare, te împinge de la spate şi îţi dă moral.

La final, le mulţumim suporterilor pentru mesaje. Este foarte important pentru noi să îi simţim aproape. Vom face totul pentru a-i răsplăti“, a spus atacantul, într-un interviu pentru FRF.

George Pușcaș a debutat la națională în Austria Concurs PELUZA TRICOLORĂ! Cel mai frumos mesaj trimis pe frf.ro/peluzatricolora de acum și până la finalul zilei de 6 septembrie (ora României 23:59) va fi premiat cu un tricou semnat de George Pușcaș! 🇷🇴 Posted by Echipa națională de fotbal a României on Sunday, September 6, 2020

UPDATE, 5 septembrie, ora 21:42 / Delegația naționalei României a ajuns după un zbor de o oră și jumătate la Klagenfurt.

Apoi, cu două autocare, din rațiuni de distanțare pentru membrii delegației, s-a continuat spre hotelul Die Zeit, din localitatea St. Veit an der Glan, apropiată de Klagenfurt (aproximativ 18 kilometri). Aici va fi cantonamentul pe timpul șederii în Austria.

O distanță de 13 kilometri a fost străbătută în 15 minute, de la aeroport la hotel. Câțiva români stabiliți în Austria i-au așteptat pe jucători, i-au filmat de la distanță și le-au urat succes la meci.

UPDATE, 5 septembrie, ora 16:21 / Partida Austria – România, din etapa a doua a Ligii Națiunilor, care se va desfășura luni, 7 septembrie, de la ora 21:45, la Klagenfurt, va fi condusă de o brigadă de arbitri din Suedia, avându-l la centru pe Glenn Nyberg.

În vârstă de 31 de ani, acesta va fi ajutat de asistenții Mahbod Beigi şi Andreas Soderqvist, iar Mohammed Al-Hakim va fi arbitru de rezervă. Nyberg este lipsit de experiență internațională, cel mai important meci din carieră fiind un Bosnia – Liechtenstein 5-0 din preliminariile Campionatului European.

Programul “tricolorilor” pentru meciul cu Austria

Echipa națională a României va pleca la Klagenfurt în cursul zilei de sâmbătă, pentru meciul din Liga Națiunilor împotriva Austriei, care va avea loc luni, de la ora 21:45, la Klagenfurt.

Programul “tricolorilor”:

Sâmbătă, 5 septembrie

16:40 Plecare din cantonamentul de la Mogoșoaia spre Aeroportul “Henri Coandă” Otopeni

18:00 Decolare spre Klagenfurt (Austria)

19:00 Aterizare la Klagenfurt (Austria)

Duminică, 6 septembrie

19:30 Conferință de presă România – stadion Worthersee (Klagenfurt)

20:00 Antrenament oficial România – stadion Worthersee (Klagenfurt)

Luni, 7 septembrie

21:45 Austria – România – stadion Worthersee (Klagenfurt)

Toate rezultatele testelor naţionalei pentru COVID-19 sunt negative

Înainte plecării spre Austria, programată pentru seara zilei de 5 septembrie, fotbaliştii României au fost testaţi pentru coronavirus. În cursul dimineţii, au venit rezultatele şi toate au fost negative.

„Vineri dimineața, la Mogoșoaia, a avut loc a doua testare pentru COVID-19 de la startul cantonamentului, necesară pentru partida cu Austria, conform protocolului medical de disputare a competițiilor europene.

Sâmbătă, la prima oră, instituția medicală recunoscută de UEFA a confirmat că rezultatele testelor tuturor jucătorilor și membrilor staff-ului sunt negative. Diseară vom zbura spre Klagenfurt pentru al doilea joc din Liga Națiunilor“, a comunicat Federaţia Română de Fotbal.

Lotul României şi programul din Liga Naţiunilor

Pentru dubla cu Irlanda de Nord şi Austria, Mirel Rădoi a convocat 23 de fotbalişti:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon), Florin Niță (Sparta Praga), David Lazar (Astra);

Ciprian Tătărușanu (Lyon), Florin Niță (Sparta Praga), David Lazar (Astra); Fundași: Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Alin Toșca (Gaziantep FK), Dragoș Grigore (Ludogoreț), Andrei Burcă (CFR Cluj), Sergiu Hanca (KS Cracovia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova,), Florin Ștefan (Sepsi OSK);

Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Alin Toșca (Gaziantep FK), Dragoș Grigore (Ludogoreț), Andrei Burcă (CFR Cluj), Sergiu Hanca (KS Cracovia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova,), Florin Ștefan (Sepsi OSK); Mijlocași: Alexandru Crețu (NK Maribor), Dan Nistor (Universitatea Craiova), Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Ianis Hagi (Rangers), Ciprian Deac (CFR Cluj);

Alexandru Crețu (NK Maribor), Dan Nistor (Universitatea Craiova), Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Ianis Hagi (Rangers), Ciprian Deac (CFR Cluj); Atacanți: Gabriel Iancu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Denis Alibec (Astra), George Pușcaș (Reading), Sergiu Buș (FCSB).

România mai are de disputat 5 partide în grupele Ligii Naţiunilor: