Etapa a patra din play-off Casa Pariurilor Liga 1 se va desfăşura în acest weekend, pe parcursul a trei zile, de vineri 19 iunie până duminică 21 iunie, inclusiv. Marea noutate este că va fi prima etapă completă după reluarea competiţiei, pentru că pe teren se vor afla şi Craiova şi Botoşani, echipe care din cauza celor două cazuri de pozitiviate la echipa moldoveană nu şi-au mai mai putut juca meciul direct din a treia rundă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum rezultatele celei de-a doua testări a jucătorilor din lotul Botoşanilor şi a staffului tehnic au fost negative (cei găsiţi pozitivi au fost medicul echipei şi un jucător de la echipa a doua) elevii lui Marius Croitoru au primit undă verde din partea LPF pentru a disputa regulamentar partida din etapa a patra, pe care o au acasă cu liderul CFR Cluj.

Craiova nu a putut juca în prima etapă după pandemie pentru că meciul era cu Botoşani, dar acum nu are nici o problemă să îşi dispute jocul programat tot acasă cu Astra Giurgiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Program etapa a 4-a din play-off Casa Pariurilor Liga 1

Vineri, 19 iunie

U Craiova – Astra Giurgiu (ora 20:00 / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Sâmbătă, 20 iunie

FC Botoşani – CFR Cluj (ora 20:00 / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

ADVERTISEMENT

Duminică, 21 iunie

FCSB – Gaz Metan Mediaş (ora 20:00 / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Clasament play-off Casa Pariurilor Liga 1

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 19 iunie, ora 14:57 / Jucătorii Universității Craiova s-au plimbat în parcul „Tineretului”, aproape de cantonamentul lor, înaintea duelul cu Astra Giurgiu din runda a patra a Ligii 1.

Cicâldău și compania s-au relaxat, pentru a fi la capacitate maximă la ora partidei, oltenii având în continuare șanse la campionat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci din Casa Pariurilor Liga 1 etapa a 4-a din play-off e vineri la Craiova

De altfel, Craiova – Astra este meciul care deschide vineri această etapă a patra din play-off. După succesul lui CFR Cluj etapa trecută în faţa lui FCSB şi entuziasmul oltenilor s-a mai domolit, pentru că echipa lui Dan Petrescu a luat o opţiune aproape decisivă la al treilea titlu consecutiv.

Totuşi, noul antrenor din Bănie, italianul Cristiano Bergodi, caută să îşi încurajeze elevii spunând că atâta timp cât matematica nu spune clar că echipa din Gruia e campioană există în continuare şanse şi pentru asta nu trebuie depuse armele, ci jucat la parametri maximi.

ADVERTISEMENT

Revine Valentin Mihăilă în lotul Craiovei

Vestea excelentă pentru Bergodi e revenirea în lot a celui mai valoros jucător la acest moment, atacantul Valentin Mihăilă, cel care e curtat de câteva cluburi importante din Europa şi e evaluat la minim 7 milioane de euro.

La Astra e freamăt mare, pentru că patronul Ion Niculae are restanţe salariale pe mai multe luni faţă de echipă, însă există şi aspecte pozitive, faptul că antrenorul Bogdan Andone şi experimentatul fundaş central Gabi Tamaş au semnat noi contracte, deci vor continua. Faptul că echipa nu are drept de joc în cupele europene, decizie a UEFA, a redus mult din interesul giurgiuvenilor pentru locul pe care vor termina.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are o piază rea la Botoşani

Sâmbătă liderul se deplasează în capătul ţării, la Botoşani, pe un teren care îi devine din ce în ce mai ostil. CFR are palmares negativ pe terenul echipei patronate de valeriu Iftime, unde s-a impus doar de două ori, ultima dată în 2018, când a reuşit un neaşteptat 5-1.

Botoşani are de la promovare şi până în prezent cinci succese acasă cu CFR Cluj, ultimul chiar în sezonul anterior plus două eliminări din Cupă cauzate ardelenilor. Echipa lui Marius Croitoru are ca obiectiv participarea în Europa League şi pentru aceasta trebuie să valorifice întîi la maxim terenul propriu.

Bilel Omrani sau Mario Rondon în atacul clujenilor

Nu se semnalează absenţe importante în cele două tabere, dilema lui Dan Petrescu fiind dacă va începe cu Bilel Omrani, foarte şters în meciul cu FCSB sau cu Mario Rondon.

Etapa se încheie duminică, 21 iunie, cu partida FCSB – Gaz Metan Mediaş. FCSB a jucat chiar bine spre foarte bine la Cluj şi a pierdut nemeritat cu 1-0, pentru că în poarta ardelenilor s-a aflat un Giedrus Arlauskis absolut fenomenal în patru-cinci rânduri. Numai paradele sale au salvat unicul gol marcat în prima repriză în favoarea liderului, în proprie poartă, de Ovidiu Popescu.

FCSB, ploaie de absenţi

Dacă FCSB va juca la fel de ofensiv şi de creativ în atac aşa cum a făcut-o la Cluj atunci trupa lui Bogdan Vintilă nu ar trebui să scape victoria. În partida de la Cluj s-au accidentat grav doi jucători defensivi, Dragoş Nedelcu şi Lucian Filip, pentru care sezonul s-a încheiat.

Rămâne de văzut cine va fi colegul lui Bogdan Planic în centrul apărării, pentru că şi Iulian Cristea s-a accidentat înainte de meciul de la Cluj, la fel ca şi ambii fundaşi stânga, Soiledis şi Panţâru. Şi ca tacâmul să fie complet sunt out pentru o lună şi mijlocaşul Răzvan Oaidă şi, mai ales, atacantul Florinel Coman, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Mediaşul îşi pierde jucătorii

Mediaşul a fost la Giurgiu, unde a scos un egal alb deşi a jucat o oră în zece oameni, după eliminarea lui Dumitru Cardoso, care a primit trei etape pentru atac deosebit de violent. Şi pe bancă s-a aflat în premieră cehul Duşan Uhrin Junior.

Gaz metan nu a jucat deloc rău şi putea chiar câştiga, cu mai mult curaj. Problema lui Uhrin este că jucătorii pleacă pe capete de la echipă, fiind neplătiţi de luni de zile şi antrenorul practic nu mai ştie de la o zi la alta pe cine se poate baza.