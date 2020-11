Marţi, 17 noiembrie, va avea loc la Ploieşti meciul dintre echipele naţionale U21 ale României şi Danemarcei, contând pentru grupa a 8-a a preliminariilor de calificare la CE 2021 din Slovenia şi Ungaria. Câştigătoarele celor nouă grupe plus cele mai bune cinci locuri secunde vor obţine biletele, fără mai exista meciuri de baraj.

Înaintea acestui meci atât de important pentru tinerii triclori pregătiţi de Adrian Mutu un lucru este clar. Danemarca, adversara de marţi seară, a desfăcut deja şampaniile încă din runda precedentă, fiind deja câştigătoarea grupei, cu 26 de puncte. România nu mai poate pierde locul secund, având 19 puncte.

Cu aceste 19 puncte, nu se iau în calcul rezultatele cu ultima clasată din grupă, în ierarhia celor mai bune cinci locuri 2 suntem pe poziţia a cincea, ultima care dă dreptul la fericire, însă trebuie menţionat că am putea cădea de acolo până marţi, deoarece vineri, 13 noiembrie, s-au jucat mai multe meciuri restanţă, iar în caz de succes Austria şi Cehia ar face 15 puncte în acest clasament, cu două mai mult ca noi.

România – Danemarca U21 este un meci decisiv pentru prezenţa la turneul final

Tricolorii mici este clar că nu au altă variantă în meciul cu Danemarca decât victoria. Orice alt rezultat ne-ar păstra pe locul 2 în grupă, dar în proporţie de 99 la sută ne-ar elimina din cursa celor cinci locuri 2. Într-un fel e bine că întâlnim un adversar care nu vine sub presiune, dar Adi Mutu spunea că nu se aşteaptă deloc ca danezii să facă doar o excursie în România.

Jocul se va disputa, evident fără spectatori, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, motiv pentru care partida de campionat a Petrolului din 16 noiembrie, cu Aerostar Bacău, a fost mutată la centrul de pregătire de la Mogoşoaia.

Am pierdut cu 2-1 la ei, după un penalty ratat de Florinel Coman în prelungiri!

Este al doilea meci dintre cele două echipe naţionale de tineret, după cel care a deschis campania tricolorilor în preliminarii şi pierdut cu 2-1 în Danemarca, în condiţiile în care am marcat la 2-0 şi am ratat un penalty, prin Florinel Coman, în al doilea minut de prelungiri ale timpului regulamentar. Atunci echipa îl avea pe bancă pe Mirel Rădoi, plecat apoi la naţionala mare.

Adrian Mutu a obţinut trei succese, două cu Malta, la al doilea fără el pe bancă din motive de COVID şi unul în Finlanda, dar a pierdut în Ucraina dintr-un penalty făcut cadou gazdelor de arbitrul azer. Un egal acolo ne-ar fi uşurat mult situaţia, aşa suntem obligaţi să ne luăm revanşa în faţa urmaşilor lui Hamlet.

Probleme mari de selecţie pentru Adrian Mutu

Din păcate, selecţionerul Adrian Mutu nu poate alinia nici pe departe cel mai bun unsprezece pe care şi l-ar fi dorit. Mirel Rădoi i l-a luat pe cel mai bun jucător din preliminarii, Dennis Man şi i l-a dat la schimb pe Ianis Hagi, care nu e tocmai într-o perioadă optimă de formă.

Mutu are absenţi pe motive de accidentare dar şi absenţi ca urmare a infectării cu virusul care a dat planeta peste cap. În această situaţie se află oameni de bază în planurile sale: fundaşii centrali Virgil Ghiţă de la Viitorul şi Andrei Chindriş de la Botoşani, mijlocaşul Andrei Ciobanu de la Viitorul şi vârful George Ganea de la aceeaşi echipă.

Dennis Man ar fi vrut să rămână la tineret

Mutu are un lot destul de subţire faţă de cel obişnuit tocmai înaintea acestui meci, în atac urmând a se baza pe Carnat, Costache şi Câmpanu, toţi trei jucători care au prins foarte puţine minute la echipele de club în acest sezon!

În plus, există discuţii asupra faptului că Dennis Man şi-ar fi dorit să fie prezent la meciul decisiv, după ce a jucat toată campania preliminară şi a fost destul de nemulţumit că tocmai acum a fost chemat la echipa mare, când era atât de mult nevoie de el cu Danemarca.