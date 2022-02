Eroul lui Liverpool, în finala Cupei Ligii Angliei, a început fotbalul ca atacant! Cum a ajuns Caoimhin Kelleher în poartă

Portarul-rezervă al lui , Caoimhin Kelleher, a marcat penalty-ul care avea să aducă echipei sale victoria împotriva lui Chelsea, în finala Cupei Ligii Angliei.

Scorul după 90 de minute a fost 0-0, dar, în urma prelungirilor și a loviturilor de departajare, echipa lui Jurgen Klopp a câștigat la limită finala competiției.

Caoimhin Kelleher a fost atacant până la 14 ani

Goalkeeper-ul de 23 de ani, care l-a învins pe Kepa Arrizabalaga la loviturile de departajare, a jucat ca atacant central până la vârsta de 14 ani.

Potrivit fostului antrenor al lui Caoimhin Kelleher de la Cork Schoolboys League, citat de , irlandezul fusese un atacant de bază al echipei.

„A intrat în poartă începând cu Under-14”, a mărturisit Eddie Harrington. „A fost un atacant central foarte bun și și-a reprezentat cu succes zona în această poziție”.

Ce l-a determinat pe Kelleher să devină portar

Fostul antrenor al lui Kelleher a dezvăluit că tatăl său a fost factorul decisiv în această schimbare.

„Ray, tatăl lui, m-a sunat și m-a întrebat: ‘Îl vei pune pe Caoimhin în poartă?’. Eu și ceilalți antrenori am fost reticenți, deoarece urma să pierdem atacantul principal”, a spus Harrington.

Apoi a adăugat: „Dar ne-am gândit să-l credem pe Ray pe cuvânt pentru că a simțit că băiatul lui ar putea aduce un adaos în această poziție, deoarece făcuse un pic de antrenament cu el. Noi i-am dat voie și asta s-a întâmplat la jumătatea sezonului Under-14”.

Cum a decurs conversația lui Kelleher cu Jurgen Klopp după finala Cupei Carabao

Irlandezul de 23 de ani a vorbit cu Jurgen Klopp după victoria de duminică seară împotriva lui Liverpool a cucerit trofeul după o pauză de 10 ani, ultimul succes în Cupa Ligii venind tot după loviturile de departajare, într-o finală cu Cardiff City.

Chiar dacă nu a reușit să salveze nicio minge din cele 10 lovituri de la 11 metri, Caoimhin Kelleher a reușit să înscrie în poarta lui Kepa Arrizabalaga, ceea ce a întârit speranța echipei sale pentru victorie.

Vorbind despre conversația ce a purtat-o cu antrenorul său, Kelleher a dezvăluit pentru : „El (n.r. Klopp) tocmai a spus: ‘Foarte bine că a marcat penalty-ul câștigător, există un zid cu toți portarii care au câștigat cupe, așa că acum poți fi trecut acolo’”.

Irlandezul a recunoscut că uitase faptul că penalty-ul său fusese cel care a dus la câștigarea cupei.

„Uitasem că am executat penalty-ul câștigător. Toți băieții au fost excelenți, iar eu am fost fericit să marchez. A fost mai mult o lovitură la întâmplare. Am fost aproape de câteva, dar toate penalty-urile au fost de foarte bună calitate. Din fericire, am fost capabili să învingem”, a declarat portarul.

Caoimhin Kelleher a jucat 17 meciuri pentru „cormorani”, după ce s-a alăturat echipei de tineret în 2015.