Liverpool – Real Madrid și Eintracht Frankfurt – Napoli de la ora 22:00 în optimile de finală ale Champions League. Istvan Kovacs, la cel mai important meci din carieră

Marți, 21 februarie, au loc partidele din turul altor două meciuri din cadrul optimilor de finală ale Champions League: FC Liverpool – Real Madrid și Eintracht Frankfurt – Napoli. Returul se va juca peste două săptămâni, evident pe terenurile echipelor care sunt acum vizitatoare. FC Liverpool – Real Madrid este clar capul de afiș, reeditare a finalelor din 2018 și 2022.

Cine transmite la TV meciurile Liverpool – Real Madrid și Eintracht Frankfurt – Napoli

Partidele FC Liverpool – Real Madrid și Eintracht Frankfurt – Napoli au loc marți, 21 februarie, de la ora 22:00, în turul optimilor de finală ale Champions League și vor putea fi urmărite în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport, după cum urmează: FC Liverpool – Real Madrid pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1, Eintracht Frankfurt – Napoli pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. Le mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Din punctul de vedere al vremii, aceasta va fi una favorabilă fotbalului pentru ambele partide. La Liverpool va fi o zi cu mai mult soare, maxima va ajunge la 11 grade și la ora meciului va coborî până spre 5-6 grade, în timp ce la Frankfurt va fi de asemena o zi frumoasă, 13 grade temperatură, în jur de 7-8 grade la ora jocului.

Toate informaţiile despre Liverpool – Real Madrid, în optimile de finală ale Ligii Campionilor

Ce probleme de lot au cele două echipe

Jurgen Klopp este antrenorul care aproape în permanență a avut probeme de lot, la el lista de accidentați fiind destul de consistentă și obligându-l la diferite soluții de de a improviza. Acum sunt out Diaz, Konate, Arthur, Thiago Alcantara, Ramsay și destul de incert uruguyanul Nunez.

De această dată nici Mijlocașul Tchouameni este bolnav, Mariano Diaz, care oricum nu conta, Mendy sunt accidentați, dar marea problemă ar putea fi unul dintre pilonii liniei de mijloc, germanul Toni Kroos, care acuza dureri stomacale.

Cine arbitrează Liverpool – Real Madrid

Meciul de pe Anfield Road oferă un alt motiv superîntemeiat pentru ca foarte mulți iubitori ai fotbalului să aleagâ acest meci. a primit cea mai importantă delegare din carieră, el urmând a fluiera ciocnirea de șoc dintre FC Liverpool și Real Madrid. Asta după ce la turneul final al CM din Qatar a fost doar arbitru de rezervă în opt partide și niciodată delegat la centru.

Până acum cel mai important meci din cariera lui Istvan Kovacs, 38 de ani, profesor de sport din Carei, declarat cel mai tânâr arbitru UEFA în 2010, la 25 de ani, a oficiat sezonul trecut finala Conference League câștigată de Roma în fața lui Feyenoord. Kovacs are un frate, Szabolcs, care și el este arbitru în SuperLiga.

Cote la pariuri la jocul Liverpool – Real Madrid

Pentru casele de pariuri FC Liverpool este echipa care are prima șansă, deși are mulți absenți și evoluțiile din ultima vreme nu au fost tocmai la înălțime. Cota pentru cormorani este de 2,30 în timp ce Real Madrid a primit 3,50. Șansă dublă 1X are cotă 1,35 iar șansă dublă X2 are cotă 1,60. Gol marcat Liverpool are cotă de 1,25 iar o reușită a Madridului ajunge la 1,30.

Istoricul meciurilor directe este net favorabil echipei spaniole. Cele două echipe au jucat de trei ori finala Champions League sau a Ligii Campionilor cum se numea înainte de 1992. Scorul la victorii în finale este 2-1 pentru Real, succese în 2018 și 2022, triumf Liverpool cu 1-0 în 1981. La meciuri tur-retur Liverpool a avut dublul moment de glorie doar în 2004 (4-0 și 1-0), în 2009 și 2021 Real dovedindu-se mai bună.

Toate informaţiile despre Eintracht Frankfurt – Napoli, în optimile de finală ale Ligii Campionilor

Ce probleme de lot au cele două echipe

Eintracht Frankfurt este cea mai mare surprizâ pentru faza optimilor de finală. Echipa germană ajunsă în grupele Champions League pentru că a câștigat Europa League (altă mare surpriză) a izbutit să iasă din grupa cu Tottenham, Marseille și Sporting Lisabona. La meciul tur cu Napoli nu vor juca Dina Ebimbe, Wening și Rode.

Napoli face un sezon unic în istoria Serie A, toată lumea fiind de acord că este deja campioană la o distanță impresionantă de Inter, ocupanta locului 2. Povestea a curs frumos și în grupele Champions Leagtue, Napoli ieșind alături de Liverpool din grupa în care au mai fost Glasgow Rangers și Ajax. Singurul absent la Frankfurt este atacantul Raspadori.

Cine arbitrează Eintracht Frankfurt -Napoli

Partida de pe stadionul Deutsche Bank Park din Frankfurt va fi condusă de către unul dintre cei mai buni arbitri portughezi, Artur Manuel Ribeiro Soares Dias, 43 de ani. Ani de zile a crescut în umbra celui mai bun arbitru Olegário Benquerença, al cărui asistent a fost de multe ori. Din 2010 este arbitru FIFA și UEFA.

Artur Soares Dias a avut mari probleme în ianuarie 2017, cu două zile înainte de a conduce partida dintre Pacos Ferreira și FC Porto primind mai multe scrisori de amenințare la adresa sa și a familiei. Ancheta declanșată de poliție a scos la iveală faptul că autorii erau ultrași ai echipei din Porto, care îl considerau pe Soares Dias ca fiind un arbitru corupt, din cei care ajută pe Benfica Lisabona.

Cote la pariuri la jocul Eintracht Frankfurt – Napoli

Este un joc totuși destul de echilibrat și pentru casele de pariuri. Care consideră că Napoli, susținută de nu mai puțin de 3000 de fani care au pus în alertă autoritățile din Frankfurt, pleacă din postură de favorită, la cota de 2,30. 3,30 a primit Eintracht pentru a fi ea echipa mai bună. Șansă dublă X2 are cotă 1,40, șansă dublă 1X ajunge la cota de 1,55. Gol marcat Napoli valorează 1,25 iar un gol Frankfurt ajunge la 1,40.

Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată în cupele europene, tocmai în anul 1994 în Cupa UEFA. Și atunci a fost vorba de confruntare în dublă manșă în optimile de finală. Deși Napoli pleca favorită echipa care a urcat în sferturi a fost Eintracht Frankfurt cu două victorii identice, scor 1-0.