Livian de la Puterea dragostei, relație nouă? Cine e misterioasa blondă cu care a fost văzut după despărțirea de Bianca – Foto

Livian de la Puterea dragostei nu pierde vremea după despărțirea de Bianca Comănici. Câștigătorul sezonului trecut al emisiunii de la Kanal D a apărut imediat după finală alături de o misterioasă blondină căreia i s-a aflat și numele între timp.

Livian de la Puterea dragostei, în preajma unei blonde pe nume Andra

Livian a fost văzut des în ultima vreme în preajma Andrei, o tânără care apare și în fotografii pe internet alături de clujean și prietenii lui.

Băiatul adoptiv al lui Nelson Mondialu susține că nu duce lipsă de oferte când vine vorba de gagici, iar peste despărțirea de Bianca pare că a reușit să treacă destul de repede.

Chiar dacă acum se consideră un om liber și fericit, pe Livian l-au supărat foarte tare afirmațiile pe care Bianca, fosta lui parteneră le-a făcut în urma separării.

„Am văzut interviul. Am văzut o parte din live-ul Biancăi și am zis că nu se poate să nu spun ceva. Asta trebuie să o fac din respect pentru susținătorii mei”, a declarat câștigătorul sezonului trecut după ce a văzut un live de-ale Biancăi.

Explicațiile câștigătorului sezonului trecut legate de despărțirea de Bianca

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum.

În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci, m-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut”, a mai spus Livian întrebat dacă ține legătura cu Bianca.

„Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești asa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o. Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză.

Eu eram nervos tot din altă cauză. Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop. Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”, a mai explicat băiatul.

