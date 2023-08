Liviu Ciobotariu își felicită jucătorii după eliminare: „Sepsi e o echipă greu de învins”

Antrenorul covăsnenilor a acuzat și arbitrajul, spunând că un gol al norvegienilor a fost marcat din ofsaid, în timp ce golul lui Ștefănescu din prima repriză a prelungirilor a fost anulat greșit.

Liviu Ciobotariu își felicită jucătorii după eliminare

Liviu Ciobotariu și-a felicitat jucătorii după eliminarea din , acuzând și mai multe decizii ale arbitrilor, despre care a spus că au dezavantajat-o pe Sepsi:

„Îmi felicit jucătorii, cred că am arătat foarte bine în această competiție, pe care o părăsim cu un gust amar, pentru că au fost și greșeli de arbitraj.

Din punctul meu de vedere, nu a fost ofsaid la golul lui Ștefănescu, iar la golul lor a fost ofsaid de un metru. Important e cum ne-am prezentat astăzi”.

„Am jucat de la egal la egal cu un adversar puternic. Va trebui să ne refacem fizic pentru următorul meci cu UTA, pentru că acum ne vom concentra pe campionat”, a mai spus Liviu Ciobotariu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Am avut momente bune de joc!”

„Am început slab, am respectat adversarul, după care ne-am intrat în ritm, iar totul mergea spre bine pentru noi. A venit golul lor, am încercat să revenim, iar eu cred că am părăsit competiția cu capul sus.

Au fost momente de joc, în care pe început de joc ei au fost mai buni, după care balanța a înclinat spre noi”, a continuat cu Bodo Glimt.

„Le-am transmis că sunt mândru de ei, că îi felicit pe parcursul pe care l-au avut. În rest nu am ce să le reproșez, am jucători minunați, toți care au intrat, au intrat foarte bine.

Suntem o echipă bună, greu de învins, iar acum ne rămâne doar să ne concentrăm pe campionat și pe Cupa României”, a mai spus antrenorul covăsnenilor.