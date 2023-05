Liviu Ciobotariu, ultimul meci pe banca lui FC Voluntari? „Am oferte!”. Ce jucător și-a luat rămas-bun de la coechipieri în vestiar

FC Voluntari a pierdut dramatic calificarea în „finala” barajului pentru Conference League. Ilfovenii au fost conduși cu 3-0 de FC U Craiova 1948, au egalat și au trimis partida în prelungiri, însă au pierdut la loviturile de departajare, scor 4-5. pe banca lui FC Voluntari după eșecul din Bănie.

Liviu Ciobotariu a rămas cu un gust amar după eliminarea lui FC Voluntari din barajul pentru Conference League: „Puteam să și câștigăm”

Partida de pe Stadionul „Ion Oblemenco” a fost extrem de spectaculoasă pentru fondul . Liviu Ciobotariu s-a declarat pe jumătate mulțumit după ce echipa sa a reușit să revină pe tabelă de la 0-3.

„Un joc plăcut pentru telespectatori, dar nerecomandat cardiacilor. Am început slab jocul, ne-am apărat prea jos. Am avut o discuție cu jucătorii la vestiar pentru că lucrurile nu erau în regulă. Faza defensivă am făcut-o bine, dar o făceam prea jos.

După care am încasat două goluri, trei goluri practic care puteau fi evitate. Vreau să fac o paranteză și să felicit jucătorii pentru atitudinea lor și pentru modul în care au crezut în rezultat. Este adevărat că în momentul în care întorci rezultatul de la 0-3 te poți declara mulțumit.

Este clar că puteam să și câștigăm acest joc, dacă eram inspirați la contraatacurile pe care le-am făcut. Vreau să felicit FC U Craiova 1948 pentru calificare. Au avut posesie, au o echipă foarte bună, au jucat bine, au avut atacuri poziționale foarte bune.

Este greu să digeri o asemenea înfrângere. Meciul trecut a fost la fel, dar măcar am întors atunci de la 1-3 și 0-2, acum am întors de la 0-3. Mă bucur că jucătorii au avut mentalitate, că au crezut în șansa lor. Nu au renunțat niciun moment. La penalty, toată lumea spune că este loterie și așa este. Nu mai cine nu execută nu ratează, așa este la penalty”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu anunță despărțirea lui Mihai Popa de FC Voluntari: „Este un portar pentru echipa națională”

Mihai Popa a făcut o partidă modestă chiar la ultima apariție în tricoul ilfovenilor. În ciuda greșelilor din partida cu FC U Craiova 1948, Liviu Ciobotariu l-a lăudat pe tânărul portar de 22 ani. Antrenorul echipei de pe Stadionul „Anghel Iordănescu” a precizat că partida din Bănie a fost ultima pentru Mihai Popa la FC Voluntari.

„Au fost multe greșeli și greșeli în lanț, dar nu putem să dăm vina pe un anumit jucător. Mihai Popa a prins o zi mai slabă, dar asta nu înseamnă că el este vinovat. A avut un sezon foarte bun, a fost omul care ne-a ținut în multe meciuri. Am fost în play-off și datorită lui.

Așa este la fotbal. Eu nu sunt supărat pe el, a venit în vestiar, și-a luat la revedere de la jucători. Este un băiat și un portar de viitor. Mai greșește, toți greșim.

Mi-a spus că este ultimul joc al lui și că mulțumește tuturor. Chiar este un băiat deosebit, este un portar de viitor, pentru echipa națională din punctul meu de vedere. N-am fost atent. O greșeală copilărească, dacă rămâneam în 11 poate că nu eram atât de dominați. Noi am ținut baricada, am stat bine”, a spus Liviu Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu, anunț despre viitorul său la FC Voluntari: „Am oferte”

Liviu Ciobotariu a vorbit despre viitorul său după eșecul cu FC U Craiova 1948. Antrenorul curtat în toamna anului trecut de Gigi Becali la FCSB a dezvăluit că are oferte din afară, iar o decizie în legătură cu viitorul său va veni peste două zile.

„Trebuie să mă liniștesc după jocul ăsta pentru că am avut trăiri de la agonie, la extaz. Nu știu, o să văd, o să mă liniștesc după care o să iau o decizie. Mă gândesc și la o schimbare, am și câteva oferte de afară. Am astea două zile mă gândesc după care o să vă dau un răspuns concret”, au fost cuvintele lui Liviu Ciobotariu.

Andrei Dumiter contestă rezultatul partidei cu FC U Craiova 1948: „Au câștigat nemeritat”

Andrei Dumiter s-a arătat extrem de dezamăgit după înfrângerea cu FC U Craiova 1948 la penalty-uri. Fostul fotbalist de la FCSB este convins că revenirea din meciul cu oltenii demonstrează forța jocului prestat de ilfoveni. Per total, Andrei Dumiter consideră că echipa lui Nicolo Napoli a câștigat nemeritat.

„Vreau să spun că mă simt foarte dezamăgit pentru că am revenit de la 0-3. Dăm dovadă că suntem o echipă puternică și nu întâmplător avem 14 rezultate pozitive. Îmi pare rău, chiar le spuneam băieților înainte de meci că o să ajungem la penalty-uri și o să marchez golul decisiv. De-aia i-am zis lui Mister să bat al cincilea penalty. Din păcate a ratat Igor Armaș care a bătut până acum o grămadă de penalty-uri și a dat goluri. Îmi pare rău pentru că am fost aproape.

Se mai întâmplă asta a fost frumusețea meciului. Am greșit și noi în primă fază, după am dat gol pe greșelile lor individuale sau colective. Fotbalul greșeala așteaptă. În seara asta au câștigat nemeritat. Am revenit în multe momente în acest campionat. Dăm dovadă că suntem un grup bun, o echipă foarte bună. Că suntem pe bancă sau titulari suntem la fel de buni. Avem o forță puternică a grupului și avem putere.

A fost un sezon bun. Ne-am dorit mai mult. Sincer ne-am dorit să mergem cu FC Voluntari în Conference League. Chiar dacă sunt niște reguli pe care nu le înțeleg personal. Adică noi am terminat acest sezon pe locul 9 și să jucăm cu locul 3 un baraj pentru Conference League nu mi se pare normal. Am zis să profităm de acest sistem și să mergem cât mai sus.

(n.r. Liviu Ciobotariu) Este decizia lui, el știe cel mai bine, el are toate elementele în mâinile lui și știe ce va face în continuare. Noi ne-am dori să rămână să continuăm acest parcurs pentru că încă n-am pierdut. Sper să ia cea mai bună pentru el”, a declarat și Andrei Dumiter.