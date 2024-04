Mircea Rednic anunță prime speciale după egalul dintre Petrolul și UTA, 1-1: „Și calul aleargă” Pe cine a evidențiat

Mircea Rednic a contestat în meciul dintre Petrolul și UTA, încheiat la egalitate, scor 1-1. Antrenorul arădenilor a făcut spectacol la interviuri.

Mircea Rednic, concluzii după Petrolul – UTA 1-1: „A fost cel mai bun joc al nostru din deplasare”

Mircea Rednic și-a felicitat jucătorii : „Cred că a fost cel mai bun joc al nostru din deplasare. Am avut ocazii mai multe decât în tot play-out-ul. E greu să accepți acest egal”.

ADVERTISEMENT

„Puriul” susține că Zima este unul dintre cei mai bun jucători ai lui Laszlo Balint: „Mă bucur că am reușit să revenim meritat. Ne-am creat ocazii, am ratat. Trebuie să recunoaștem că Petrolul are un portar foarte bun. Jumătate din punctele Petrolului sunt datorită lui”.

Rednic l-a criticat puțin pe mijlocașul kenyan al cărui golazzo a fost anulat: „Omondi a vrut să filozofeze în fața porții, dar ca efort n-am ce să-i reproșez”.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic îi dă o primă lui Micovshi: „Pentru mine are 10 goluri”

Mircea Rednic a obișnuit să le ofere prime jucătorilor și va recurge din nou la un astfel de gest: „Micovschi aleargă. I-am zis că și calul aleargă, dar… I-am promis o primă dacă dă și golul 10. Pentru mine are 10 goluri, îi dau primă pentru că merită.

Nu doar el, ci toată echipa. Mă bucur că n-am cedat. Au fost situații în care am comis erori și le-am dat posibilitatea adversarilor să-și creeze două ocazii. N-a fost ușor la UTA, am cerut răbdare. 85% dintre deciziile luate de mine au fost bune. UTA arată foarte bine acum”.

ADVERTISEMENT

Rednic a mai lămurit un subiect: „Nu e adevărat că avem interdicție la transferuri. O să vedeți că avem voie să facem transferuri. Eu din ce știu s-au plătit acele datorii, altfel nu luam licența. Cea mai grea datorie a fost pentru Keșeru, o jumătate din bugetul nostru pe o lună.

Sunt sigur că vom avea acces la transferuri. Nu ne agităm. Sunt alții care vor să mai bage câte o strâmbă ca să ne destabilizeze, dar nu le iese. Suntem solizi acum, arătăm bine”, a declarat la finalul meciului antrenorul arădenilor pentru .

ADVERTISEMENT

UTA e pe locul în clasament, la egalitate de puncte cu Hermannstadt după 5 etape din play-out. Arădenii se bat pentru barajul de cupele europene. Lider în play-out în acest moment este Oțelul Galați cu 30 de puncte.