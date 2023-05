Exclusiv. Liviu Ciobotariu a semnat: ”Avem o înțelegere”. Cu ce club a bătut palma, după dificultățile de la FC Voluntari. Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate la finalul anului trecut că după despărțirea de Nicolae Dică, însă, în cele din urmă, cele două părți nu au ajuns la un acord.

Înțelegere verbală de prelungire a contractului între FC Voluntari și Liviu Ciobotariu

Directorul general al clubului FC Voluntari, Bogdan Bălănescu, a anunțat la că există o înțelegere cu antrenorul Liviu Ciobotariu ca acesta să rămână la gruparea ilfoveană, dar deocamdată nu s-a semnat nimic.

ADVERTISEMENT

”Nu s-a pus problema să ne despărțim de Liviu Ciobotariu. Este un luptător și nu s-a pus niciodată problema nici a demisiei sale, nici a demiterii de către club. Era apăsat de rezultate, nu de evoluția echipei.

Era apăsat pentru că sezonul ăsta, față de sezonul trecut, am avut câteva meciuri în care am avut ghinion, în care echipa juca și nu adunam punctele pe care ni le-am fi dorit cu toții.

ADVERTISEMENT

Liviu Ciobotariu are contract până la sfârșitul acestui sezon, dar noi avem deja o înțelegere de prelungire cu el. Perioada și condițiile el le stabilește. Că va fi un an sau doi, numai de el depinde. Are toată încrederea noastră. Eu cred că va fi antrenorul nostru pentru cel puțin încă un an”, a declarat Bălănescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

VEZI VIDEO MAI JOS

Cum au decurs negocierile cu Gigi Becali pentru Ciobotariu

Directorul general al ilfovenilor, Bogdan Bălănescu, a mai dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că .

ADVERTISEMENT

”Am vorbit cu Gigi Becali când a dorit să îl ia pe Liviu Ciobotariu la FCSB. A fost real interesul. ‘Cum facem ca Liviu Ciobotariu să vină mâine la antrenament la baza de la Berceni?’ Seara m-a sunat. Era după un meci pierdut cred de FCSB. Și i-am spus că momentan nu se poate.

Restul rămâne confidențial. Am mai avut 2-3 discuții, dar nu s-a putut. Eu cred că genul de antrenor al lui Liviu place la toți conducătorii și la toți patronii. (n.r. – Cum a reacționat când l-ai refuzat?) Nu îmi mai aduc aminte (n.r. – râde). Cert este că Liviu și-a dorit să rămână la Voluntari”, a spus Bălănescu.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !