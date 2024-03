Liviu Mihaiu, după războiul câștigat cu DNA: ”Îți vine să-ți tragi un glonț în cap”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, jurnalistul Liviu Mihaiu, fostul guvernator al Deltei Dunării, ne spune cât de mult regretă că nu a dat Direcția Națională Anticorupție în judecată. Numele lui a fost menționat într-un scandal de corupție legat de numirea sa în funcția de guvernator al Deltei. În dosarul respectiv, jurnalistul Liviu Mihaiu a fost citat în calitate de martor, nu de suspect sau inculpat. Recunoaște că atunci a trăit cea mai cumplită perioadă din viața lui mai ales ca foarte mulți îl doreau în pușcărie.

Liviu Mihaiu: “Mă bat cu problemele de peste 20 de ani”

Nu ai suportat niciodată prostia și nesimțirea. Cum ai reușit să te adaptezi, totuşi, vieții de zi cu zi?

-Hahaha. . Unde și acolo sunt probleme nerezolvate pentru care mă bat de peste 20 de ani. Când obosesc și acolo, mă duc să înot. Adică să fac sport, pentru că-mi alunga stresul și oboseala.

Daca ar fi să alegi altă țară, unde ai pleca, unde ți-ar plăcea să te stabilești?

-Nu aș pleca din România, dar totuși, de dragul întrebării, aș pleca într-o țară latină sau mediteraneană. Italia, Franța, Spania, Grecia. Sau în Islanda, dacă nu aș fi născut la mare și crescut pe nisip.

Chiar, de ce ai rămas aici? Iubești Delta, tot ce înseamnă relieful și resursele țării ăsteia. Ajunge asta?

-Nu mi se pare o soluție asta cu fugitul de la locul accidentului. România este una dintre cele mai frumoase țări din lume și asta fără patriotism, doar din relatările străinilor, a călătorilor profesioniști. Uitați-vă la Charley Ottley, a devenit mai român decât mulți români. Și-a luat casă la Șirnea și nevastă care știe să facă sarmale. În plus de asta, românii nu-s așa greu de suportat pe cât sunt, de exemplu, bucureștenii, cei mai neprietenoși locuitori ai țării (râde, n.red.).

Când te-ai simțit cel mai bine la radio și când ți-a venit să te ridici și să pleci din emisie?

-La radio mă simt bine tot timpul, căci radioul iți dă posibilitatea de fi mult mai liber decât gazeta de perete sau televiziunea. Din radio voi pleca doar atunci când voi avea o misiune mai mare decât trăncănitul la microfon.

Liviu Mihaiu, anchetat de DNA: “A fost un infern”

Din cauza anchetei DNA unde îți apărea numele, un an de zile nu ți-am auzit vocea la radio. Ce ai făcut tot timpul acela?

-A fost un infern prin care am trecut, o depresie care a durat ceva vreme. Afli cine-ți sunt dușmanii și cine prietenii. Se limpezește lumea totuși atunci când îți este greu, nu bine.

Cel mai rău mi-a părut că . Deși eu am fost acolo, să ne înțelegem, în calitatea de martor, nu suspect de ceva ilegal. Dacă nu treceam prin acel infern, azi nu eram pregătit să înfrunt tot statul român într-o singură dezbatere și nici nu mi-ar fi teamă să candidez la președinție.

Ce ar trebui schimbat, în primul rând, la mentalitatea românilor, după părerea ta?

-Cel mai mult mă deranjează incapacitatea noastră de a ne uni, coagula pentru binele nostru și al comunității. Lașitatea și neîncrederea din noi ne țin prizonieri într-o țară frumoasă, făcându-ne să lucrăm mai mult împotriva noastră decât unul cu celălalt. Iar asta înseamnă pierzanie.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Copilăria mea a fost una de vis dacă mă gândesc la copilăriile de azi, de la oraș. O copilărie pe plajă sau la țară, cu vaca. Ideal. Nebunii făceam destule, inclusiv vestitul c… pe clanță, sunat la ușă și fugit sau sărit de la etajul doi.

Liceanul Liviu Mihaiu: “Am fost și prost, și deştept”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Și timid și rebel. Și prost. Și deștept. Nu mi-a plăcut școala în comunism, dar nici nu prea chiuleam. Am ajuns și la olimpiadă. Pe vremea aia a învăța bine era o valoare. Azi a învăța bine este apanajul unor ciudați.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Daaa. După Revoluție, primii bani serioși i-am câștigat din primul Almanah Cațavencu vândut în peste, atenție, 65 000 de exemplare. Adică cam cât tipărește o editură mare într-un an de zile.

Cum a fost și este tăticul Liviu Mihaiu? Ce crezi că au moștenit copiii tăi de la tine?

-Am doi băieți și două fete. Sunt toți rebeli, toți deștepți și frumoși. Și toți se supără dacă vrei să le impui ceva (râde, n. red.). Ca mine.

Cel mai greu moment: “Eram vinovat că interzisesem vânătoarea și pescuitul la sturion în Delta Dunării”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Au fost două. Atunci când s-a spart Cațavencu în trei bucăți, Guerrilla, KMKZ și Cațavencii. Al doilea cel mai greu moment a fost și ceea ce este, de fapt, temerea cea mai mare de azi a publicului în general: public shaming-ul.

Când a fost scandalul acela fabricat și comandat ca să-l poată “face” pe Tăriceanu, atunci îmi mai striga lumea pe stradă tot felul de măscări. Unii m-ar fi vrut in pușcărie fără să știe că eu nu aveam nici un fel de acuzație penală, ci eram martor. Lumea mă considera, nu-i așa, vinovat by default.

Dacă la telejurnalul cu ziariștii acoperiți zicea că sunt vinovat, eram vinovat. Și, da, “eram vinovat” că interzisesem vânătoarea și pescuitul la sturion în Delta Dunării. Dar știi ceva, nimeni nu are habar despre asta. Nici acum. Ăla a fost un moment foarte greu. Genul ăla în care îți vine să-ți tragi un glonț în cap…

“La gătit și la sex ai întotdeauna ceva nou de învățat”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Sunt campion la mizilicuri/tapas și-mi place gătitul de mâncăruri cu sos. Mai am, însă, multe de învățat. La gătit și la sex ai întotdeauna ceva nou de învățat (rade, n.red.).

Ți s-a urcat, vreodată, celebritatea la cap?

-Nope… Nu am fost suficient de celebru astfel încât să mă ia amețeala. La mine, așa zisa celebritate a venit luată cu lingurița. Adică cel mai sănătos mod în care poți face față otrăvii, doar dacă te obișnuiești cu ea zilnic.

Ești ambasador LHM de la înființarea crosului. Cum ai luat această decizie? Care este rolul tău, ca ambasador?

-Rolul meu este unul ca al unui fost mic sportiv în vremea generalei, când am făcut gimnastică, baschet, handbal, înot. Am vrut să arăt că fără mișcare fizică suntem expuși celor mai mari pericole într-o țară care este pe locul 1 in UE la obezitate infantilă. Rolul unui ambasador este de a promova și atrage novici către cel mai bun și curat medicament din lume: sportul. Rolul meu este fix ca al unui doctor de persuasiune.

“Aș da ghete de alergare gratuite pentru toți copiii între 6 și 13 ani”

Ce le-ai spune oamenilor despre despre participarea la Legal Half Marathon?

-Că este o încercare de a pune nu numai niște pasionați laolaltă, ci de a da un exemplu tuturor copiilor care-i văd și ar vrea să participe. Și că Cine nu are Verde, Pierde! Eu aș da ghete de alergare gratuite pentru toți copiii între 6 și 13 ani. Știu mari campioni români care au venit pentru ghete la sport.

Cum pot ajuta oamenii cauzele de care vă ocupați, prin înscrierea la Legal Half Marathon?

-Corect, sunt mai multe cauze, nu doar crosul in sine. Este un mănunchi de cauze ale sănătății publice. Cum au fost cei de la ONG-ul care pledează pentru donarea de sânge. Sau pentru un București nepoluat, căci capitala este mai poluată decât Beijingul. Oamenii pot ajuta donând pentru acești copii care nu-și permit nici măcar să ia troleibuzul până la locul de start.

Cât de important consideri că este sportul în viața de zi cu zi?

-Eu am o vorbă: sportul este cel mai mișto “drog” din lume, la care copiii trebuie să aibă acces gratuit. Sportul nu-ți poate schimba viața decât în bine. Sportul este singura certitudine a unei vieți mai lungi.