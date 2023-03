Liviu Teodorescu, totul despre miracolul de a fi tată: „Vom avea o fetiță”. Ce nume va purta micuța și cu cine seamănă

Liviu Teodorescu a fost fericit să anunțe vestea că el și soția lui vor deveni anul acesta părinți. Iulia i-a dat vestea în cel mai neașteptat moment, iar acum artistul a oferit și amănunte. O să aibă o fetiță și deja este copleșit de emoții.

Liviu Teodorescu, tată de fată. Artistul este copleșit de emoții

În urmă cu câteva zile, Liviu Teodorescu a anunțat printr-un că el și soția lui o să devină părinți. să devină realitate, nu a bănuit nimic, iar soția lui i-a făcut o adevărată surpriză.

„Îmi doream, încercam, dar una e să vrei și alta să se întâmple. E copleșitor. Am ieșit în oraș pur și simplu, o seară ca oricare alta. Eram la un restaurant foarte scump din București, mâncasem ceva, băusem ceva.

Și la un moment dat mi-a spus că vor oamenii aia de la restaurant să fac un unboxing și ne facă un discount. Și-mi aduce pachetul ăla și de acolo filmulețul vorbește de la sine”, a mărturisit Liviu Teodorescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Chiar și după ce a văzut mesajul scris de soția lui, Liviu Teodorescu a avut nevoie de câteva minute pentru a realiza ce se întâmplă și a conștientizat că Iulia este însărcinată abia atunci când l-a văzut pe cumnatul său că plânge.

„Eu am crezut că mi-au dat oamenii ăia să fac ceva. Și când am văzut ce scria pe mesajul ăla, eu am citit ălă, m-am uitat la ea. Eu am avut o față de bou trei minute și la un moment dat m-am uitat la cumnată-miu și el plângea, dar plângea așa cu muci”, a continuat Liviu Teodorescu.

Ce nume va purta fetița lui Liviu Teodorescu

Soția lui Liviu Teodorescu este însărcinată în cinci luni, iar cei doi au ales deja numele pe care fetița lor îl va purta. Micuța, a cărui naștere este preconizată în iulie, se va numi Ecaterina, la fel ca bunica mamei sale.

„E în 5 luni. Avem fată. Începe distracția. În iulie, o să fie Rac ca mine și e preconizat pe 12 iulie, fix de ziua mea. Sper să nu-mi fure și ziua de naștere, să mai am și eu ceva al meu în viața asta după”, a glumit viitorul tătic.

Totodată, când vine vorba despre bunici, Liviu Teodorescu a mărturisit că vestea a fost surprinzătoare și pentru ei, cu toate că

„Nu s-au așteptat nici ei. E o chestie pe care o proiectezi în viitor. Eu sunt sigură că și atunci când o să iasă de acolo o să fie un șoc. Acum e tot o idee, o burtică mare. Am început să am TikTok-ul plin de videoclipuri despre schimbat scutece.

Îi mai vorbesc, îi mai cânt. Ne-am gândit la un nume și cred că așa o să rămână, Ecaterina, ulterior după ce am ales am aflat că pe mama socrului din partea Iuliei o chema așa, bunica Iuliei”, a completat Liviu Teodorescu.

Cu cine seamănă fiica lui Liviu Teodorescu

Totodată, viitoarea mămică a trecut peste momentele mai dificile din sarcină, iar acum se simte bine. Liviu Teodorescu nu s-a ferit să recunoască faptul că este emoționant atunci când merge la ecograf, dar este un tătic mândru, căci pare că fiica îi seamănă.

„A avut în prima parte a sarcinii. Acum lucrurile sunt ok. E liniștea dinaintea furtunii și mai urmează spre sfârșit. E totul perfect, chiar la ultima morfologie am fost acum două zile. Este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie. Din ce am văzut pe ecografie seamănă cu mine”, a adăugat Liviu Teodorescu.