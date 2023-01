Liviu Vârciu, de nerecunoscut. Ce a pățit prezentatorul tv în vacanță: ”M-am umflat tot, am atâta capul”

Liviu Vârciu este de departe unul dintre cei mai apreciați prezentatori tv din România, care mereu a reușit să fie pe placul publicului.

Ce a pățit Liviu Vârciu în vacanța de vis din Maldive

De asemenea, la fel ca și alte mari vedete din România, Liviu Vârciu își ține la curent fanii cu mai toate momentele și activitățile importante din viața sa.

Acesta este și motivul pentru care prezentatorul tv a reușit să strângă pe contul personal de socializare o comunitate destul de mare.

Recent, . Până acum, totul mergea bine, însă prezentatorul tv a avut parte de o surpriză neplăcută.

Liviu Vârciu s-a trezit cu fața umflată de la curent, iar modificarea este una cât se poate de vizibilă, conform imaginilor postate de prezentatorul tv.

Cum s-a întâmplat totul? Liviu Vârciu nu a fost reținut și le-a dezvăluit fanilor săi ce greșeală a făcut. Pentru că în timpul nopții era destul de cald, prezentatorul tv a decis să dea drumul la aer condiționat, însă oboseala ți-a spus cuvântul, așa că cei doi au adormit fără să își mai dea seama.

A doua zi, Liviu Vârciu s-a trezit umflat total, iar fanii au putut vedea și ei rezultatul neatenției.

”Să vă povestesc. Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Stăteam eu așa și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12. Pe la 5 și 20 se trezește doamna, aerul mergea.

M-am trezit și eu la 8… M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot. Ia uitați-vă.”, a povestit Liviu Vârciu, pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

Liviu Vârciu a început să se învinețească la față

Ce este cel mai rău e faptul că umflăturile nici măcar nu se retrag, iar fața prezentatorului tv a început să se învinețească, lucru care l-a speriat enorm.

De cealaltă parte însă, Anda Călin nu are de gând să își strice vacanța, așa că profită din plin de fiecare moment. La finalul postării sale, .

”Dacă erați îngrijorați, să fiți, că nu m-am dezumflat prea mult și am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Doamna (n. r ed- Anda Călin) e îngrijorată tare. N-are nicio treabă. (…)

Ori m-a bătut doamna, eu am simțit ceva aseară, eram și obosit, că uite, începe să se și înnegrească pe aici.”, a mai adăugat Liviu Vârciu.