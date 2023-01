Liviu Vârciu și partenera lui, discuție contradictorie la volan: ”Tu habar nu ai că eu am fost cu 2-3 domnișoare, maxim 4”

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz și nu ezită o clipă în a-și surprinde fanii. De curând, au avut o discuție contradictorie în mașină.

Liviu Vârciu și Anda Călin, discuție aprinsă în mașină. De la ce a pornit totul

”Tu habar nu ai că eu am fost cu 2-3 domnișoare, maxim 4”, îi precizează la un moment artistul iubitei lui. Totul a pornit de la diferența de vârstă a celor doi.

Dialogul a fost pornit de Anda Călin, care i-a precizat partenerului ei: ”Când o să fac 40, o să te rogi de mine să stau lângă tine! Pentru că o să arăt foarte bine, iar tu o să ai 50 de ani și tu oricum devii un pic senil, așa!”.

Liviu Vârciu nu s-a lăsat mai prejos și și-a avertizat iubita că la 50 de ani ar putea ajunge să o înșele, deoarece nu a trecut prin criza vârstei de 40 de ani până acum.

”Nu, nu o să mă rog de tine, o să am o criză de 40 de ani. Eu n-am avut criza de 40 de ani și la 50 de ani o să am o criză și o să am o scăpare cu 2-3 domnișoare, maxim 4, după îmi dau seama că n-o să mai pot să le suport.

Tu habar nu ai că eu am fost cu 2-3, maxim 4. Eu o să merg pe o barcă și vreo șase luni de zile o să-ți zic că mă duc să mă regăsesc!”, a răspuns moderatorul de la Antena 1, notează

Următoarea replică a Andei Călin pentru Liviu Vârciu a fost că nu se știe dacă-l va lăsa să plece 6 luni de lângă ea și că, odată ce o va lăsa singură, s-ar putea ca ea să-i fie infidelă.

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de aproape 6 ani

Cum s-au cunoscut Liviu Vârciu și Anda Călin

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cunoscut într-un restaurant. Acolo, moderatorul a făcut primul pas, dar Anda Călin nu s-a lăsat ușor sedusă. Astfel, Liviu Vârciu i-a mai scris câteva luni bune viitoarei lui partenere, pe platformele online, după cum a mărturisit Anda Călin pe rețelele de socializare.