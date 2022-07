Liviu Vârciu strânge bani! Ce vis dorește să își îndeplinească prezentatorul TV: „Vreau să fac o nebunie”

Liviu Vârciu a dezvăluit care este motivul pentru care trebuie să strângă bani! Care este dorința cea mare a actorului și cântărețului.

Liviu Vârciu pune bani deoparte. Pentru ce vrea să îi folosească

pentru a-și vedea îndeplinit un vis al său.

Prezentatorul de televiziune a spus că are în plan să facă un film „nebunie” și pentru acest lucru trebuie să strângă bani.

Liviu Vârciu are în plan să facă un film așa cum nu s-a mai văzut, după cum chiar el a mărturisit, iar toate lucrurile merg în favoarea lui, doar că singurul impediment este că mai trebuie să strângă bani.

„Cu filmul, momentan, lucrez la buget, pentru că trebuie să strâng bani, vreau să fac o nebunie de film, să fac ce nu a fost făcut până acum. Toate merg bine!”, a spus Liviu Vârciu, pentru Antena Stars.

Ce a declarat Liviu Vârciu despre trupa L.A. Spune că nu s-au despărțit niciodată

Desigur, Liviu Vârciu a vorbit și despre trupa care l-a făcut faimos. Prezentatorul a mărturisit că trupa L.A nu s-a despărțit, de fapt, niciodată, iar el și colegul său încă sunt activi, dar cântă doar la evenimentele unde sunt ceruți.

Conform declarațiilor sale, o dată sau de două ori pe an, pentru fani care vor să își amintească de piesa care le-a fost dragă atunci când erau doar niște adolescenți.

„Noi tot am mai cântat o dată, de două ori pe an… Le-am mai cântat fanilor noștri care acum au familii și vor să își reamintească cum erau adolescenți.

Noi am tot cântat, dar nu am cântat ca o trupă normală, cum sunt astea în vogă acum. Noi am cântat la cine vrea. Cine vrea să asculte L.A-ul, trebuie să mă sune și vin cu drag”, a mai spus prezentatorul TV pentru sursa citată anterior.