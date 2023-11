Localitatea din România inclusă de americani în top 10 destinații de Crăciun: “O bijuterie ascunsă”

O destinație din România a fost inclusă de americani în top 10 târguri de Crăciun din Europa care ar trebui vizitate în acest an. Locul este foarte popular, de altfel, tocmai pentru târgul de Crăciun pe care îl organizează an de an. Se află la doar 3 ore de București.

Craiova este o destinație plăcută și de americani. Târgul de Crăciun din oraș a fost listat în top 10 târguri de Crăciun din Europa care nu ar trebui ratate în 2023. Mai exact, Craiova a fost pusă pe locul 4 din 10, înaintea sa fiind clasate Copenhaga, Budapesta și Bratislava.

Destinația este descrisă precum o ”bijuterie ascunsă a României, strălucitoare (…), un tărâm al minunilor (…), un peisaj de culori reci”. Printre rânduri se detaliază și

”În timp ce Târgul de Crăciun din București poate fi mai cunoscut, Craiova de Crăciun este bijuteria ascunsă a României, strălucitoare cu patru piețe publice tematice: Mihai Viteazul, Frații Buzești, Doljeana și Shakespeare. Căsuțele de Crăciun pictate bogat și o gamă variată de tarabe cu mâncare și obiecte de artizanat transformă acest oraș într-un tărâm al minunilor.

În Mihai Viteazul, veți găsi decor elaborat cu tematică după basmul Regina Zăpezii — un peisaj de culori reci, înzăpezite, o păpușă Regina Zăpezii mai mare decât viața, un castel de vis și un patinoar. În schimb, culori calde și vesel Moș Crăciun luminează Piața Frații Buzești.

Barurile, restaurantele și hotelurile din jur se bucură de distracție, decorându-și holurile și interioarele cu lumini și ornamente. Repere: În 2023, cea mai mare roată din România vine în Piața Shakespeare”, au scris jurnaliștii de la

Următoarele Târguri de Crăciun enumerate, după Craiova, de către USA Today Travel, sunt cele din: Dresden din Germania, Praga, capitala Cehiei, Salzbourg și Viena din Austria, Strasbourg din Franța, Vilnius din Lituania, iar ultimul a fost cel din Zagreb, Croația.

Târgul de Crăciun din Craiova a fost deschis luni, 21 noiembrie și are deja mulțimi de vizitatori. Românii la rândul lor îl cataloghează printre cele mai frumoase de la nivel național, drept urmare îi trec pragul persoane din toate colțurile țării.

Tema Târgului de Crăciun din Craiova, pentru anul 2023, este ”Crăiasa Zăpezii”. Culorile predominante sunt alb și turcoaz, ceea ce încântă și mai mult privirile turiștilor. . Este adusă din Olanda, are 40 de metri înălțime, 200 de mii de leduri și o capacitate de 140 de persoane.

”Tema principală a Târgului de Crăciun din acest an este croită în jurul poveştii Crăiasa Zăpezii, pe care o vom regăsi în Piaţa Mihai Viteazul, unde totul este decorat până la cele mai mici detalii în culori alb-turcoaz. Anul acesta, va fi un târg de poveste, avem foarte multe noutăţi pentru fiecare zonă a târgului, cu elemente, culori şi figurine diferite – pe tematica din piaţa respectivă (…)”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, la deschiderea târgului de Crăciun local.