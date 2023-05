Localitatea din România unde “noaptea sunt permanent șobolani”. Oamenii sunt disperați și nu mai știu ce să facă

Unde este localitatea din România în care noaptea apar mereu șobolani. Locuitorii sunt îngroziți de cantitățile mari de gunoi din zonă și vor ca administrația locală să ia măsuri.

Localitatea din România unde “noaptea sunt permanent șobolani”

În localitatea Balotești, din județul Ilfov, pe locul unde ar fi trebuit să fie o parcare, de doi ani funcționează o groapă improvizată de deșeuri. Chiar și comisarii de mediu și-au dat acordul pentru această groapă, unde se află gunoaie și șobolani chiar lângă primărie.

Primarul susține că nu are suficiente utilaje pentru a duce zilnic gunoaiele la Vidra și le-a promis locuitorilor că terenul va fi curățat până la finalul săptămânii. Terenul are peste 5.000 de metri pătrați, iar localnicii sunt disperați de mizeria care se află în acea zonă. În plus, noaptea.

“S-au făcut sesizări multiple nu se rezolva absolut nimic si din pacate se accentuează această depozitare aici. Sunt permanent şobolani, noaptea”, s-a plâns un localnic din Balotești, potrivit .

este depozitat pe terenul respectiv, după care este încărcat în camioanele mari, care ajung la groapa de gunoi de la Vidra. Din cauza faptului că numărul deșeurilor este foarte mare, edilul spune că transferul zilnic până la Vidra este imposibil de realizat.

“Pentru că un drum dus, întors până la Vidra ar dura cred că patru ore, cinci ore. Nu avem unde să le ducem. Unde vreţi să facem transferul ăsta din maşina mică în containere? Pe stradă?”, a declarat primarul localității Balotești pentru sursa citată.

Edilul a recunoscut că aceasta nu este o situație normală și că terenul nu este o groapă. “Descărcăm vegetalul, creangă, îl tocăm, încărcăm, cărăm”, a explicat edilul.

Ce se întâmplă dacă legea nu va fi respectată

“Dacă eu car două zile, trei zile şi plouă astăzi mai trebuie să stau încă două zile ca să pot să intru acolo. Nu pot să intru că dacă intru rămâne camionul acolo”, spun cei de la ADP Baloteşti.

“Acest transfer de deşeuri este o operaţiune reglementată prin lege şi are nevoie de autorizaţie de mediu”, a declarat Raul Pop, director Programe Asociatia ECOTECA. Anul trecut, Agenția Pentru Protecția Mediului Ilfov a emis un astfel de document.

Comisarii de mediu au descoperit, în urma ultimului control, că legea nu se respectă. “Ceea ce au constatat comisarii pe teren a fost o manipulare defectuoasă a resurselor de pe acel amplasament. Era o zonă murdară din cauza unui management defectuos la acel punct de lucru”, a spus Andrei Corlan, comisar Garda Naţională de Mediu

Cei de la Garda de Mediu vor verifica dacă primarul se va ține de cuvânt. Dacă nu-și va respecta promisiunea, administrația locală din Balotești riscă o amendă de câteva zeci de mii de lei.