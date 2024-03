Locul din București în care oamenii își vând totul din casă, la prețuri fără concurență. Aici găsești chilipiruri de 15 lei, dar și ceasuri de mii de euro

Din lipsă de bani, oamenii ajung să apeleze la soluții disperate. Unii dintre ei scot la vânzare tot ce au acumulat în timpul vieții. Există și un loc în care cumpărătorii pot găsi orice, de la ziare vechi, până la tablouri scumpe sau ceasuri de marcă.

”Bazarul cu amintiri”, cel mai mare târg de vechituri din București

”Bazarul de amintiri” este numele , care are loc în fiecare weekend, în zona Valea Cascadelor din Sectorul 6.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare parte a comercianților o reprezintă , care încearcă să supraviețuiască din vânzarea ”amintirilor”.

„Cu pensia nu mă ajung. Am lucrat și eu la viața mea, prin comună, prin județ, pe unde am apucat. Dar nu pot să trăiesc cu pensia de 450 de lei pe care o primesc lunar. Am tot felul de probleme, mă dor toate și pe mine. Mă ajută copiii, nepoții, dar de-aici măcar mai fac un bănișor de care să mă pot ajuta și singură”, a povestit pentru , doamna Ileana, care vine săptămânal din comuna Ileana, județul Călărași.

ADVERTISEMENT

Femeia vinde obiecte de porțelan, fără altă valoare decât cea sentimentală. Multe dintre ele poartă deja patina timpului, inclusiv un bibelou ciobit, pe care femeia speră să obțină măcar 15 lei.

Tablouri la 100 de lei

Mai încolo, un bărbat din București vinde tablouri din colecția personală. Pe fiecare obiect de artă, el cere suma de 100 de lei.

ADVERTISEMENT

Un alt comerciant și-a scos la vânzare o întreagă colecție de cărți și reviste vechi. Lângă ele, omul a mai pus și câteva șurubelnițe și un ceas. „Am citit biblioteci întregi și-acum am ajuns să le vând. Soarta! Ce să fac? Nu mai cumpără nimeni cărțile vechi ale vremii. Bine, nu le cumpără nici p-astea la zi. Aia e tragedia”, e de părere omul.

Printre publicațiile scoase pe tarabă se află numere rare din: Magazin Istoric, Cutezătorii sau Flacăra lui Adrian Păunescu.

ADVERTISEMENT

Nu doar chilipiruri se găsesc în bazarul de pe Valea Cascadelor. Există vânzători care încearcă să-și înstrăineze colecția de ceasuri de firmă, care ajung și la câteva mii de euro. De asemenea, statuetele de bronz, sistemele audio sau mobilierul completează oferta la ”Bazarul de amintiri”.