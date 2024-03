Locurile de joacă din Sectorul 1 ar putea fi închise de la 1 aprilie. Anunțul primarului Clotilde Armand

De luni, 1 aprilie 2024, locurile de joacă din Sectorul 1 al Capitalei ar putea fi închise. , care explică, într-un interviu, motivele existente.

Clotilde Armand amenință că închide locurile de joacă din Sectorul 1. Acuzații pentru consilierii PSD și PNL

Probleme mari cu banii la bugetul Sectorului 1. Într-o declarație pentru , primarul Clotilde Armand spune că locurile de joacă din această parte a Bucureștiului ar putea fi închise din cauza lipsei de fonduri în bugetul municipal pentru mentenanță.

Primarul USR dă vina pe opoziția din Consiliul Local al sectorului. Armand acuză faptul că lipsa banilor este rezultatul tăierilor masive operate de consilierii PSD și PNL în cadrul amendamentelor bugetare.

”Consilierii PSD și PNL au tăiat printr-un amendament aproape toți banii de la spații verzi, unde era inclusă și întreținerea locurilor de joacă”, afirmă primarul din Sectorul 1, pentru sursa citată.

că fondurile pentru spațiile verzi au fost reduse drastic. Ar mai fi rămas doar 20 de milioane de lei dintr-un total inițial de 200-250 milioane de lei.

”În același capitol bugetar unde am spațiile verzi am și întreținerea locurilor de joacă. Au lăsat 20 de milioane din 200 – 250 milioane lei, cât era pe mandatele precedente”, spune Clotilde Armand.

”Cu 20 de milioane am plătit facturile din decembrie. După ce am plătit aceste facturi, am lansat comenzile pentru ianuarie și februarie și acuma am ajuns să nu mai putem să prestăm nici niște servicii de bază, cum este întreținerea locurilor de joacă. Din 1 aprilie o să închidem și locurile de joacă, pentru că în acest capitol bugetar nu a rămas nimic”, a explicat primarul USR al Sectorului 1.

Ce lucrări de mentenanță trebuie făcute urgent în Sectorul 1

Edilul din Sectorul 1 a explicat ce lucrări de mentenanță trebuie făcute urgent și fără de care locurile de joacă nu pot funcționa. Armand spune că este vorba despre componentele care se deteriorează și care trebuie înlocuite.

”Locurile de joacă au niște mecanisme, care sunt verificate constant și în momentul în care se desface ceva sau s-a rupt o piesă, vine imediat o echipă care repară, dar cu piesele care aparțin de firma care ne-a pus echipamentul.

Adică nu se fac improvizații cu locurile de joacă. Și aceste servicii care sunt nu numai non-stop, dar și cu niște piese de schimb care sunt certificate, adică totul este profesionist.

Dacă nu putem să asigurăm un serviciu profesionist, eu ca primar nu-mi voi asuma că o să am noroc și nu se va rupe jocul respectiv”, a explicat Clotilde Armand.