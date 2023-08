Locurile de joacă, spitalele și școlile din Capitală, luate la puricat. Prefectul anunță ample controale

Locurile de joacă, spitalele și școlile din Capitală, luate la puricat de autorități, după ce în urmă cu câteva zile o fetiță s-a electrocutat într-un parc din Sectorul 6. Anunțul a fost făcut de prefectul Rareș Hopincă, care va trimite echipe mixte să verifice toate aceste locuri.

Recent, . Inspectorii trimiși în teren vor controla cât de sigure sunt echipamentele, planul de pază și al monitorizării video, dar și instalațiile electrice.

„Am convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă astăzi şi am aprobat trei hotărâri extrem de importante. Prima se referă la un plan de verificare a tuturor locurilor de joacă de la nivelul Municipiului Bucureşti.

Va fi o verificare complexă, sub aspectul siguranţei echipamentelor, sub aspectul planului de pază şi a monitorizării video, sub aspectul instalaţiilor electrice în toate aceste facilităţi de agrement.”, a transmis prefectul Capitalei, potrivit

Controalele vor începe de luni și potrivit prefectului vor fi gândite anumite măsuri, care vor ajunge în sarcina administratorilor „pentru a evita orice incident neplăcut pe raza locurilor de joacă”.

Verificările vor dura aproximativ 60 de zile

Rareș Hopincă a adăugat faptul că s-a gândit că formeze aceste echipe mixte de control încă de când a avut loc atunci când un transformator a explodat, iar focul s-a extins la două mașini.

„Vom verifica toate instalaţiile electrice, toate sistemele de alarmare, stadiul documentaţiilor ISU. Echipe mixte de control vor intra, de săptămâna viitoare, în toate spitalele”, spune prefectul Capitalei.

În ceea ce privește școlile, inspectorii vor verifica autorizațiile de securitate la incendiu, planurile de pază și al siguranței celorlalte echipamente din interiorul clădirilor dar și din curtea acestora.

Rareș Hopincă spune că echipele mixte vor fi formate din „reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi, punctual, ai Direcţiei Sanitar Veterinare şi ai altor instituţii, în funcţie de specificul controalelor.”

Se estimează că verificările vor dura aproximativ 60 de zile. Totodată, un raport preliminar va fi efectuat în circa 30 de zile de la finalizarea controalelor anunțate de prefectul Capitalei Rareș Hopincă.