Lora a ajuns de urgență la spital din cauza unei accidentări la piciorul stâng. Blondina i-a speriat pe toți cu ultima ei apariție la „Vorbește lumea”, având piciorul în ghips.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața a explicat cum a reușit să se accidenteze și cât de gravă este fisura pe care a suferit-o. Totul s-a petrecut în timpul filmării pentru un antrenament MMA, după ce Lora a făcut o mișcare greșită.

Din fericire, fisura nu este una gravă, urmând să se recupereze în câteva zile, atunci când va scăpa de orteza de la picior. Așa cum era de așteptat, Cove a făcut haz de necaz de situația colegei lui de platou.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lora, de urgență la spital. Ce a pățit prezentatoarea de la Vorbește lumea

În timpul antrenamentului MMA, frumoasa artistă a fost nevoită să lovească sacii cu piciorul. Atunci când a lovit cu piciorul drept, totul a fost în regulă, însă lovitura cu stângul a fost una care a dus-o direct pe mâna medicilor.

Din cauză că a avut peroneul și tibia rupte la piciorul stâng, Lora simte nevoia să-și protejeze membrul, astfel că a lovit marginea pernei cu laba piciorului. În acel moment, artista a fost cuprinsă de dureri groaznice.

ADVERTISEMENT

Lovitura nu a fost una gravă, ci doar o fisură, dar totul va reveni la normal peste câteva zile. Până atunci, colega lui Cove este nevoită să poarte orteză la membrul accidentat.

„Avem o orteză. E ca un ghips. Am venit cu marker și pentru autograf. Ieri am fost foarte agitată. După emisiune, am avut de filmat ceva drăguț: un antrenament MMA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum eram așa tensionată, am zis: ‘măi, ce idee bună, de când n-am mai dat un pumn sănătos’. La antrenamente, exact la încălzire… N-am dat în om, am dat în saci, în perne.

Cu dreptul perfect dau, pentru că la stângul am avut și tibia și peroneul rupte, cumva instinctul corpului meu a fost să-și apere tibia și am dat cu laba piciorului și am nimerit într-o margine și s-a fisurat osul ăsta. Am dat în perna aia, dar am dat în margine, foarte tare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am dat bine cu stângul, când a fost să dau și cu dreptul am dat prea tare. Mi s-a fisurat osul, e doar o bucățică fisurată, nu e ceva grav”, a declarat Lora la „Vorbește lumea”.

Cove s-a amuzat pe seama Lorei

Gabriel Coveșanu s-a amuzat pe seama colegei lui și a făcut haz de necaz. Prezentatorul TV a spus că orice femeie care prezintă cu el ori rămâne însărcinată (n.r. Adela Popescu), ori se accidentează, făcând referire la Lora.

ADVERTISEMENT

„Așa îmi fac mie toate femeile cu care prezint, ba mă părăsesc pentru că sunt însărcinate, ba se accidentează”, a declarat Cove în cadrul emisiunii de la Pro TV.