Lora își surprinde fanii cu un mesaj acid în mediul online. Ce a nemulțumit-o pe artistă?

Lora este o artistă foarte activă în mediul online și împărtășește atât bune, cât și rele, cu urmăritorii ei. De data aceasta, ea a și-a surprins fanii cu un mesaj tulburător, menit să le ofere sfaturi celor care o îndrăgesc.

Cântăreața a mărturisit că, de-a lungul timpului, s-a confruntat cu diverse tipologii de oameni care au încercat să o denigreze și să îi îngreuneze drumul spre succes. În acest sens, ea le-a transmis fanilor un mesaj, sub formă de avertizare în privința răutăților.

Publicul țintă au fost doamnele și domișoarele, pe care artista le sfătuiește să fie precaute în legătură cu oamenii pe care îi țin aproape. Cu lecțiile învățate, Lora își expune părerea, bazându-se pe experiențele sale.

Lora a publicat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Ce a mărturisit cântăreața

Fiind considerată un model de către urmăritoarele ei, Lora și-a luat rolul în serios și a oferit câteva sfaturi menite să le încurajeze pe susținătoare să nu se lase influențate de răutățile din jur și să se concentreze pe ele însele.

„Ai grijă de tine, draga mea. Ai grijă ce fel de oameni validezi. Puțini dintre cei care au succes și l-au construit prin calitate, iubire și respect pentru oameni. M-am lovit de impostori toată viața, de superioritatea cu care m-au tratat şi măsurând piedicile pe care mi le-au pus am realizat cât îi doare existența unora ca mine. Şi totuși am rezistat şi voi rezista. Rezistați și voi acolo unde sunteți! God is good!”, a transmis Lora pe pagina ei de Instagram.

Lora a revenit de curând din Bali, unde s-a aflat în izolare timp de 5 luni

După 5 luni petrecute în Bali din cauza coronavirusului, Lora a decis să se axeze pe carieră mai mult ca niciodată. Perioada petrecută pe frumosul tărâm a ajutat-o atât din punct de vedere spiritual, cât și profesională, de vreme ce, la scurt timp după ce a revenit, și-a surprins fanii cu piesa ,,O rană”, videoclipul fiind filmat chiar în Bali.

De asemenea, conturile Lorei pe rețelele de socializare au crescut considerabil, fanii așteptând cu sufletul la gură fiecare postare din tărâmul de poveste. În plus, artista s-a focusat și pe afaceri și a avut succes cu crema ei de față, realizată după rețeta mamei sale, fostă farmacista.

