Lora, mai sinceră ca niciodată despre faptul că n-a făcut copii: „Totul s-a agravat”

Lora a vorbit despre viața ei personală în cadrul unui podcast de pe YouTube și a dezvăluit motivul pentru care nu a devenit mamă, deși își dorește cu ardoare un copil.

Lora a dezvăluit de ce nu a făcut un copil până acum

Visul nu i s-a îndeplinit până la vârsta de 41 de ani, însă timpul nu este deloc pierdut. Cântăreața Lora a spus că este sigură că va aduce pe lume un copil în viitor.

ADVERTISEMENT

Blondina a lăsat să se înțeleagă că ar fi tentată și să adopte un copil, precizând că va fi mamă ”într-un fel sau altul”.

Lora i-a mărturisit , în , că a fost întotdeauna judecată greșit pentru felul în care își trăiește viața fără ca oamenii care o vorbeau să o cunoască în carne și oase.

ADVERTISEMENT

Vedeta a zis că atunci când a putut avea copii și și-a dorit foarte tare asta a avut bărbatul nepotrivit lângă ea. Nu a vrut, însă, să dea numele celui la care s-a referit!

„Multă lume mă judecă fără să mă cunoască, fără să ştie multe lucruri. Atunci când am putut să am copii şi am vrut, am avut omul nepotrivit lângă mine.

ADVERTISEMENT

Nu și-a dorit, contrar spuselor lumii. El mi-a spus ceva, apoi când am avansat în relaţie m-am trezit că nu corespundem. Nu mai avem acelaşi ţel”, a declarat Lora pentru sursa citată.

„Totul s-a agravat, eu nu cred în imposibil”

a completat zicând că fostul ei partener nici n-a vrut să audă de copil. „Nu şi-a dorit, deşi era foarte important pentru mine să îl fac. Totul s-a agravat, eu nu cred în imposibil, cred în Dumnezeu, el decide. Voi fi mamă într-un fel sau altul, sunt sigură.

ADVERTISEMENT

Vreau să ajungă acest mesaj la alte femei: să ai grijă de tine nu este o dovadă de egoism, ca să poţi da altora bucăţi din tine trebuie să fii tu bine”, a mai spus Lora.