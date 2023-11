Lora a dat lovitura. Va juca într-un film cu Maia Morgenstern: „Mi s-au tăiat genunchii”

Lora a visat de mică să fie actriță, dar s-a axat pe cariera muzicală, păstrând pasiunea pentru lumea filmului. Iar acum, artista își vede dorințele devenind realiate. Și nu oricum, va apărea pe marile ecrane alături de Maia Morgenstern.

Lora și Maia Morgenstern, împreună pe marile ecrane

Lora este una dintre cele mai de succes actrițe de la noi. Nu face bani doar din muzică, iar acum pune bazele unei cariere în cinematografie, căci are roluri importante în două proiecte mari.

Primul este DM, un serial ce se va lansa pe 30 noiembrie pe YouTube, unde Lora a intrat în pielea unei inspectoare de poliție. Iar artista le promite fanilor ca vor face cunoștință cu o altfel de fată rea, una care se chinuie să dea de cap unor evenimente complicate.

Pe de altă parte, se poate spune că a dat lovitura, căci pe 24 martie 2024 se va lansa în cinematografe un film în care a jucat alături de Maia Morgenstern. Despre asta, a vorbit recent în cadrul unui interviu.

„Mi s-a făcut rău de emoții”

Lora a recunoscut că deși i-a făcut mare plăcere să joace alături de o actriță de talia Maiei, a avut mari emoții, iar la un moment dat a simțit chiar că i se înmoaie genunchii. A avut parte de susținere, însă, și a reușit să termine cu bine filmările.

„Ai emoții înainte să se dea REC, dar există o perioadă de pregătire în care intri în personaj și dacă personajul nu are el emoții în rolul lui, nu ai nici tu. Trebuie să fii persoana aia de care este nevoie în poveste.

Simt presiune, da. A fost momentul în care mi s-au tăiat genunchii și pur și simplu mi s-a făcut rău de emoții. Dar a fost extraordinară. Nu am simțit nicio secundă că mă face să mă simt mică, să mă simt neimportantă.

M-a făcut să mă simt extraordinar. Plus că avem o relație superbă în film, este mama mea și avem o scenă foarte grea. Dar a fost senzațional, pur și simplu m-a făcut să mă simt fata ei. M-am simțit ajutată și este minunat când un actor de nivelul ăsta, legendă, este alături de tine”, a declarat

Lora a vrut să studieze actoria

Pe de altă parte, Lora a visat încă din copilărie să devină actriță. Și mama sa avea aceeași dorință. A studiat pentgru admitere, dar nu și-a permis să meargă mai departe, astfel că abia acum își vede dorințele devenind realitate.

„Cred că am avut binecuvântarea asta să am și acest talent. Am vrut să dau la actorie, m-a pregătit o actriță din Republica Moldova, atunci când aveam eu 19, dar nu s-a putut, nu aveam posibilități.

Am avut o viață mai greuță așa, adică erau multe la nivel de vis, dar eu făceam pași spre visurile astea, spre îndeplinirea lor, dar nu se legau lucruri și atunci cumva m-am lăsat purtată și de viață.

Unde am simțit că sunt mai multe șanse m-am concentrat acolo. Îți mănâncă mult timp și muzica, îți mănâncă mult timp și actoria pentru că trebuie să te dedici, să dai ceva la schimb: emoție, consum emoțional, timp. Cumva au venit oportunitățile astea. Mama și-a dorit mult asta. Am trecut prin atât de multe lucruri în viața încât pot accesa anumite zone, anumite stări mult mai ușor”, a mărturisit Lora pentru