Loredana, autoarea crimei din Mangalia, are coșmaruri cu victima ei. Cum a visat-o pe Alina

Loredana, tânăra de 18 ani din Vaslui, autoarea crimei din Mangalia, are coșmaruri cu victima sa. Cum a visat-o aceasta pe Alina, cea căreia i-a luat viața cu sânge rece în noaptea de 5 spre 6 august 2023.

Loredana, criminala de la Mangalia, nu are liniște după gratii, are coșmaruri cu Alina

O crimă teribilă a avut loc în Mangalia, în debutul lunii august. , sub o bancă. La acea dată, până și criminaliștii au rămas uimiţi de sadismul de care a dat dovadă ucigaşul.

ADVERTISEMENT

În scurt timp de la macabra descoperire, polițiștii au aflat că victima este din Vaslui şi are 18 ani. Principala persoană suspectă în acest caz, colega de cameră a tinerei, a fost imediat reținută.

Pe 7 august, Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de omor, a unei tinere de 18 ani care şi-a ucis prietena. În toată această perioadă, Loredana a povestit pas cu pas cum a acționat.

ADVERTISEMENT

Acum, din spatele gratiilor, tânăra din Vaslui a făcut noi declarații despre noaptea în care i-a luat viața prietenei sale, Alina. Loredana a fost dusă recent la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Aici, a oferit noi detalii despre noaptea în care a omorât-o pe Alina.

Tânăra de 18 ani a spus că nu și-a dorit să o ucidă pe prietena ei. Loredana Atănăsoaie a mai mărturisit că a început să aibă coșmaruri cu victima sa. Ce i-ar fi spus, în visul pe care l-a avut cu ea.

ADVERTISEMENT

”Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a spus Loredana, conform .

Loredana, noi dezvăluiri despre noaptea crimei

Tot în fața procurorilor, . În noaptea tragediei, era dezamăgită că prietena ei nu a vrut să se împace cu ea, după o ceartă.

”În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul, Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ.

ADVERTISEMENT

În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc. Eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a mai declarat Loredana în fața anchetatorilor.