Loredana Chivu, foc și pară după ce s-a zvonit că riscă să ajungă la închisoare: „Lăsați justiția să își facă treaba!”

Loredana Chivu și-a ieșit din minți după ce s-a răspândit informația conform căreia fostul iubit a depus plângere penală împotriva ei și riscă șapte ani de închisoare. Fosta asistentă de televiziune a transmis un mesaj tranșant pe internet.

Loredana Chivu a dezmințit informațiile conform cărora riscă să ajungă după gratii

De la iubire la ură a fost doar un pas pentru Loredana Chivu și fostul partener. , dar la scurt timp iar acum între ei se desfășoară un scandal care e departe de a se încheia.

În urmă cu o zi, în spațiul public s-a răspândit imformația conform căreia fostul partener al vedetei a depus plângere penală împotriva ei și că aceasta riscă să petreacă șapte ani după gratii. Zvonurile au scos-o din minți pe blondină, care a transmis un mesaj tranșant pe Instagram.

Loredana Chivu a afirmat că fostul său logodnic minte și că nimeni nu ar trebui să asculte ce spune. Mai mult de atât, susține că nu există nici posibilitate că ea să ajungă la închisoare, deoarece plângerea penală nu există, de fapt.

Totodată, fosta asistentă de la televiziune a ținut să sublineze că situația ar fi tocmai invers și că, în timp ce unele persoane încearcă să-i facă rău, ea își vede de viață și este chiar foarte liniștită, așteptând ca justiția să-și facă treaba.

„Nu vreau să dezbat prea mult subiectul ăsta pentru că nu merită nicio secundă din atenția mea. (…) „Nu există nicio plângere penală la adresa mea. Totul a fost respins! (…) Nu există risc de pușcărie, cel puțin în cazul meu.

Nu știu ce să spun de cealaltă parte. Lăsați justiția să își facă treaba! Între timp, eu sunt foarte liniștită, îmi văd în continuare de viața mea!”, a scris Loredana Chivu, revoltată, pe InstaStory, după ce s-a spus că riscă să ajungă la închisoare.

S-a trezit cu executorii la ușă

În urmă cu câteva luni, Loredana Chivu a trecut prin clipe de coșmar după ce s-a trezit cu executorii la ușă. Aceștia au fost trimiși să recupereze o parte din lucrurile pe care fostul iubit i le-a dăruit blondinei pe parcursul relației.

„El a creat toate situațiile astea și tot el se răzbună. Am aflat și eu ulterior, după ce mi s-a întâmplat în Columbia, am aflat ce caracter are această tentativă de bărbat, pentru că el nu e bărbat. Mi-e pur și simplu rușine de tot ceea ce trăiesc și de tot ceea ce mi se întâmplă și simt că mă sufoc și nu știu cum să dau înainte”, a declarat Loredana Chivu la Antena Stars, conform