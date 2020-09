Loredana Groza, aproape dezbrăcată pe internet. Reacția neașteptată a fanilor

Loredana Groza apare aproape dezbrăcată pe Facebook. Acesta șochează audiența după ce postează două fotografii făcute între cearșafuri și în care sânii îi sunt mai mult descoperiți.

Reacțiile fanilor au fost împărțite, unii au susținut-o pe cântăreață, alții au folosit cuvinte grele pentru a descrie că nu sunt de acord cu o asemenea conduită online din partea unei persoane publice.

„Nu îți e rușine să te pozezi așa? Totuși…ai 51 de ani! / Mda…ce să mai zicem? Vreți să nu fiți catalogate ca fiind vulgare, dar uite cum vă afișați / Vezi că ți se văd sânii, dragă… / Noi înțelegem că tu chiar treci printr-o criză a vârstei, însă e prea mult ceea ce faci”, sunt doar câteva păreri exprimate online, scrie cancan.ro.

Loredana Groza, goală pe rețelele de socializare

Celebra cântăreață a provocat reacții diverse ale fanilor, preponderent critice. Pană la ora publicării acestui articol, nu mai exista, însă, niciun comentariu la postarea respectivă.

Au fost totuși și internauți care i-au luat apărarea vedetei și au criticat modul în care, în general, au reacționat cei ce au văzut imaginile.

„Așa arată JLo la 51 de ani, un model de femeie pentru mine! Mai sunt și alte femei impecabile, la vârsta înaintată… Și se pozează așa! Și ce credeți?! Nu veți citi vreun comentariu negativ, plin de frustrarea și răutate, din partea străinilor, la adresa lor! De ce credeți ca se întâmpla asta?! Pentru ca străinii nu au prejudecăți, răutăți și frustrări, precum românii… și mai ales româncele!”, scrie una dintre admiratoare, conform sursei citate mai sus.

Loredana face senzație pe Instagram cu imagini incendiare

La cei 50 de ani ai săi, ”Madonna de România” se mândește cu un trup de invidiat, pe care nu are nicio reținere în a-l etala în toată splendoarea.

Cântăreața este vestită pentru lipsa de inhibiții, iar pagina s-a de Instagram o dovedește din plin. Acesta își încântă cei peste 500 de mii de admiratori cu fotografii incendiare, majoritatea în costume de baie minuscule sau vestimentații menite să încingă imaginația fanilor.

Cu toate că aspectul fizic al divei a iscat de multe ori polemici cu privire la presupuse operații estetice, Lori a negat acest aspect, afirmând că, atât trupul,cât și fața ei sunt naturale.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație…, a declarat ea, într-un interviu pentru viva.ro.