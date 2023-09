Loredana Groza îl ”arde” pe actorul care a imitat-o la Antena 1: „Îi stă bine gagică”

Loredana Groza a fost imitată în sezonul trecut al emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1 de perechea formată din Adda și Radu Bucălae. Cei doi artiști au refăcut videoclipul melodiei „Apa” interpretată de Lori, cucerind publicul și juriul emisiunii. Dar pe Loredana au reușit să o cucerească?

Ce spune Loredana Groza despre imitația de la Te cunosc de undeva. A dat-o în bară Radu Bucălae sau nu?

Cântăreața nu a comentat niciodată momentele de la Te cunosc de undeva, cele în care diverși artiști au intrat în pielea ei, până acum! În exclusivitate pentru FANATIK, Lori și-a spus părerea sinceră despre cât a reușit să vadă din momentul oferit de Adda și Bucălae.

Artista a mărturisit că nu a văzut imitația în detaliu, dar Radu Bucălae, pe care l-a cunoscut într-un alt show de la Antenă, i-a dat tag. Așa a fost pusă la zi cu concursul transformărilor. Vedeta a dezvăluit pentru FANATIK că atunci când are timp se mai uită la momentele de la Te cunosc de undeva, pentru că i se pare unele amuzante și o relaxează.

Cât despre Radu Bucălae, metamorfozat în Loredana Groza pe scena de la Antena 1, Lori a avut cuvinte de laude. L-a ”curentat” puțin spunând despre el că nu îi stă deloc rău în haine de femeie!

Lori, despre Bucălae: „Îi stă bine gagică!”

„Am auzit că a fost mișto. Radu este extraordinar. Eu l-am cunoscut mai bine la show-ul România are roast. Sunt convinsă că a făcut bine rolul. O să mă uit. Mi-a dat un tag și am văzut puțin din costumația pe care o am în videoclip. E foarte dulce! Îi stă bine gagică, îi stă bine Loredana!”, a declarat Loredana Groza, în exclusivitate pentru FANATIK.

Adda și Radu Bucălae nu sunt singurii care au imitat-o pe Loredan Groza. În pielea artistei-fenomen a României au intrat, în altă ediție TCDU, și Emma de la Zu și .

Loredana Groza a promis că își va face timp să vadă momentele în care alți cântăreți sau actori o imită, pentru că o amuză foarte tare și nu s-ar supăra niciodată pe nimeni, atâta vreme cât parodiile au un oarecare bun simț.

Cântăreața joacă în comedia Camera 609

Loredana Groza a revenit pe micile ecrane, difuzată în fiecare vineri, de la 20:30, la . Vedeta a vorbit, pentru FANATIK, despre provocarea de a juca într-un serial, regăsindu-se destul de mult în rolul pe care îl interpretează.

„Mă regăsesc în rol, cum să nu? Ea e artistă, e cântăreață. Bine, nu mai cântă, s-a lăsat, dar ceea ce am eu în comun cu Felicia Soare, o fiică de o seamă cu fiica mea și chiar și seamănă. Nu știu cum de s-a potrivit atât de bine la casting. Țin minte când a fost castingul și a trebuit să dăm mai multe probe cu mai multe actrițe. Din prima am simțit-o pe ea, că ea e fata mea. A fost o chestie absolut organică.

Am descoperit mai apoi că e o fată extrem de talentată. Nu e doar actriță e și dansatoare, polivalentă ca și mama ei. În film, personajele sunt într-o situație mai disperată în momentul în care începe serialul.

Trebuie să găsească niște soluții rapide la niște situații. Din cauza asta nu prea au scrupule. Sunt strânse cu ușa. Doar că lumea nu trebuie să știe în ce situație sunt ele mai ales din punct de vedere financiar. Așa că afișează o nonșalanță și o atitudine extrem de relaxantă când colo situația nu e tocmai așa”, a dezvăluit, de curând, Loredana, pentru FANATIK.