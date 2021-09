Cum arăta Lorelei Bratu (34 de ani) de la Asia Express în copilărie. Concurenta este cel mai cunoscut model plus-size din România. Aceasta le inspiră pe femei să nu mai fie complexate de aspectul lor fizic, indiferent de numărul de kilograme.

Tânăra a recunoscut că a fost victima bullying-ului în adolescență. În schimb, în copilărie, era destul de populară printre copii și nu îi păsa dacă cineva se lua de greutatea ei.

Lorelei Bratu de la Asia Express, imagini nemaivăzute din copilărie. Cum făcea față criticilor pe seama greutății

Iată cum arăta în copilărie. Concurenta de la Asia Express se bucura de popularitate când era copil. Aceasta a declarat că nu îi păsa de etichetele care i se puneau la acea vreme.

În adolescență, lucrurile au început să se schimbe. Lorelei a devenit victima criticilor din partea colegilor, care o criticau pentru greutatea ei.

Imaginile din copilărie denotă faptul că Lorelei Bratu era foarte zâmbitoare în copilărie, cu o atitudine pozitivă.

„Mi s-a întâmplat și mie in adolescență să-mi spună colegii că sunt grasă. Dar în școală am fost tot timpul foarte populară, nu am fost niciodată marginalizată, iar vorbele și etichetele le luam mai degrabă ca pe niște glumițe.

Copiii găsesc tot felul de etichete colegilor lor, dacă nu ești grasă, sigur ești prea slabă, ai picioare strâmbe, ai ochelari sau pistrui.

Așa încât, dacă îmi spunea cineva că sunt grasă, nu-mi prea păsa”, a declarat Lorelei Bratu, cu ceva timp în urmă, potrivit

Vedeta a mai spus că nu promovează obezitatea și că ar vrea ca oamenii să se accepte așa cum sunt. Lorelei a declarat că merge regulat la sală și încearcă să mănânce cât mai sănătos. Ea a mai precizat că nu-și refuză micile plăceri.

„Merg la sală de 3-4 ori pe săptămână, încerc să mănânc cât pot de sănătos și în același timp să nu-mi refuz nimic din ce-mi doresc, am grijă de corpul meu, doar am renunțat să-l mai supun la tot felul de tratamente chinuitoare”, a mai adăugat modelul.

Lorelei Bratu, despre participarea la Asia Express

Lorelei Bratu și Mihai Zarug au acceptat provocarea Asia Express și au plecat împreună pe Drumul Împăraților. a spus, înainte de plecare, că va încerca să ia partea bună a situației și să râdă cât mai mult.

„În general, iau viața cu tot ce e mai bun în ea, aşa că am răspuns instant da la o vacanţă prelungită pe banii altora.

Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu, dar hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situație.

Altfel, mă bazez pe tehnicile mele avansate de seducţie şi pe ambulanţa de pe traseu. De vis va fi!”, spunea Lorelei Bratu în luna mai.