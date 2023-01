Lorena Vișan, fosta lui Lino Golden, vrea să fie vedetă: „La Chefi la cuțite cred că dau foc bucătăriei”

Lorena Vișan, una din cele mai iubite influencerițe de pe TikTok, fosta iubită din liceu a cântărețului Lino Golden, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce planuri are pentru 2023, focoasa roșcată mărturisind că o tentează tot mai mult televiziunea.

Lorena Vișan a petrecut sfârșitul anului trecut cu fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu

Întoarsă la începutul anului din Italia, acolo unde a petrecut cu vloggerița , ne-a spus că are o mare teamă cu care se confruntă în viața de zi cu zi, dar și că i-ar plăcea să fie una din ucenica lui Nea Mărin! Iată interviul cu !

Hei, Lorena! Am vorbit ultima oară anul trecut, așa că vreau să știu dacă în timp de o lună s-a schimbat ceva în planurile tale. Cum a început anul? Ce ai făcut de sărbători, până la urmă, de Rev? Totul a decurs conform planurilor?

– Anul a început foarte bine pentru mine. De sărbători, am fost în Milano, cu Mimi, știi că ți-am zis că o să plec undeva.

A fost foarte frumos, dar, bine, vremea a fost ploioasă. A fost friguț, ca la început de ianuarie. Am petrecut în cameră. Am meditat la 12 noaptea și după aia am jucat un joc și ăla a fost! Ăsta a fost Revelionul pentru noi! Am fost cumințele, iar de Crăciun am stat cu ai mei, cu familia.

Am foarte multe planuri, dar… (n.r.: și face o pauză)

Vedeta TikTok se teme de ceilalți șoferi: „Vreau să îmi înving teama de a conduce”

Dar…?

– Am foarte multe planuri, doar că anul ăsta am zis că nu mai îmi fac atât de multe planuri, să nu mă iau după ele și să mă las pe mâna lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu are un plan pentru fiecare, ala că o să mă las pe mâna Lui.

Care e cel mai apropiat target personal în acest an?

– Vreau să îmi înving teama asta de a conduce. Nu îmi e frică să conduc, îmi e, cumva, frică de reacțiile oamenilor, și atunci mi-am creat o frică în capul meu și vreau s-o depășesc. Deci ăsta e primul plan.

Deci ție ți-e mai frică de ceilalți șoferi decât de cum manevrezi tu volanul…

– Da, ai văzut că e un haos mai ales în București. Eu am luat carnetul de vreo trei ani. Îmi e foarte frică de impulsul celorlalți oameni, pentru că sunt foarte agitați în trafic și eu fiind foarte calmă, îți dai seama, că ei îmi induc o teamă.

„Aș vrea să intru în televiziune”

Da ai văzut vreodată vreun accident pe drum de ți s-a înfipt teama asta în minte?

– Nu, nu, nu! N-am pățit… Probabil de la tot ce am văzut la știri!

Păi poate e cazul să nu te mai uiți așa des la știri!

– Să știi! Mă uit doar la Netflix de acum, promit!

Ai succes pe TikTok și deja ești destul de cunoscută. Te-ai gândit, totuși, să faci saltul spre televiziune? Un Survivor, Chefi la cuțite, ceva în genul ăsta?

– Aș vrea să intru în televiziune, aș vrea să particip la toate, dar la Chefi la cuțite nu aș vrea, pentru că n-aș vrea să dau foc bucătăriilor pe acolo…

Deci există riscul să dărâmi bucătăria celor de la Antena 1…

– Chiar nu vreau să le stric spectacolul, mi se pare că totul arată impecabil acolo, nu aș vrea să stric acest show. Mi se pare că oamenii ăia muncesc foarte mult și n-aș vrea să stric ceva pe acolo. Iar la Survivor aș vrea să merg, dar am foarte multe alunițe și nu este sănătos pentru corpul meu să stau în soare… Nu știu, cred că la nea Mărin, ar fi circ acolo!