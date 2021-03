Lotul ABV2856 de vaccin AstraZeneca suspendat în Italia, folosit în mai multe judetețe din România

Lotul ABV2856 de vaccin AstraZeneca suspendat în Italia a fost folosit și în România în luna februarie. Vaccinul a fost administrat unor locuitori ai județului Suceava.

Italia a suspendat vaccinarea cu serul provenit din lotul AstraZeneca ABV2856 după decesul a două persoane. Autoritățile au transmis că nu există dovezi clare care să confirme legătura serului cu moartea celor doi oameni, iar măsura vine ca o precauție.

Un total de nouă țări europene au oprit administrarea serului AstraZeneca. Principalele motive sunt reprezentate de prezența unor efecte adverse severe neprevăzute, printre care și formarea unor cheaguri de sânge periculoase.

Lotul suspendat de autoritățile italiene, cel cu seria ABV2856, a fost folosit și în România. Mai multe persoane din județul Suceava au fost imunizate în luna februarie cu doze din respectivul ser, transmite Libertatea.

Oamenii au declarat că se simt bine, iar efectele adverse de după administrarea vaccinului nu au fost unele foarte severe: „am auzit știrea despre problemele cu vaccinul și am decis să verific adeverința eliberată și am constatat că am fost vaccinată cu o doză din lotul care a ajuns și în Italia”.

„M-am vaccinat la un centru din Suceava pe 20 februarie și sunt programată pentru rapel pe 17 aprilie. În ziua vaccinării nu am avut nicio problemă, a doua zi, o mică stare neplăcută și o febră mică de 37.5. Fetița mea s-a vaccinat și ea în aceeași zi, și ea a avut aceeași stare. Am dat mai mult vina pe vreme. Nu am emoții, abia aștept și rapelul, ” a declarat una dintre persoanele imunizate cu respectivul ser.

Italia a suspendat administrarea dozelor din respectivul ser după ce au fost înregistrate două decese. Autoritățile au transmis, însă, că nu este certă legătura acestora cu vaccinare, fiind doar o măsură de precauție.

„Ca urmare a raportării unor efecte adverse grave, în legătură cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 al vaccinului AstraZeneca, Agenția Italiană pentru Medicamente a decis ca măsură de precauție interzicerea utilizării acestui lot pe întreg teritoriul național”, au transmis autoritățile Italiene. Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a lansat o investigație în legătură cu toate aceste probleme.

Alte opt țări europene au suspendat temporar administrarea serului AstraZeneca. Vorbim despre Austria, Danemarca, Norvegia, Islanda, Estonia, Lituania, Letonia şi Luxemburg. Problemele au fost relaționate cu un alt lot de doze de ser, ABV5300. Oficialii din țara noastră au precizat că în România nu au ajuns doze din respectivul lot.

