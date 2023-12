Louis Munteanu își face „mea culpa” după golul din Poli Iași – Farul 2-3: „Marchez foarte puțin”

. , chiar dacă antrenorul principal al formației a fost suspendat pentru acest meci, după cartonașul roșu primit în partida cu Hermannstadt. Louis Munteanu a reacționat după golul victoriei.

Louis Munteanu, după golul victoriei pentru Farul

În victoria celor de la Farul cu Poli Iași, Louis Munteanu a marcat golul câștigător. Fotbalistul a înscris al treilea gol pentru formația lui Gheorghe Hagi în prima repriză. După meciul din etapa 18, atacantul a vorbit despre duelul cu ieșenii, despre următorul meci cu Petrolul Ploiești, dar și despre zvonurile legate de un transfer la Bari.

“Am făcut o primă repriză foarte bună. După a doua repriză ne-am luat un gol repede, pe o greșeală de-a mea. Dar este importantă victoria, pentru că ne aduce mai aproape de play-off. Mă bucur că am marcat și sper să marchez cât mai mult.

Excelent, o victorie în deplasare. Era foarte importantă pentru noi și suntem fericiți pentru ea. O să avem un meci foarte greu și trebuie să câștigăm. Sunt o echipă bună, dar noi jucăm acasă.

Sper să luăm cele trei puncte și să facem un meci bun. Mă simt foarte bine. Sincer, nu mă așteptam să marchez așa puțin. Îmi doresc să îmi ajut echipa și am să o fac. Nu știu nimic, cred că sunt aberații”, a declarat Louis Munteanu.

Andrei Artean: “Ne-am dezamăgit pe noi”

Chiar dacă în prima repriză Farul a dominat clar jocul și marcat trei goluri, în repriza secundă constănțenii nu au reușit să își mențină ritmul și au primit două goluri de la Poli Iași. Andrei Artean este de părere că formația constănțeană nu lasă impresia de echipă campioană.

“O victorie muncită, pe un teren greu. Am făcut o primă repriză foarte, foarte bună. Pe a doua trebuie să o uităm. Dar ne trebuiau cele trei puncte. Ne bucurăm că le-am luat. Sperăm să nu rămânem aici. Vrem să ne consolidăm locul în play-off.

La 3-0 intervine o relaxare și chiar nu aveam nevoie de asta. Vorbisem între noi să nu luăm gol măcar primele 20 de minute. Acum, important e că am luat cele trei puncte. Mergem acasă, ne odihnim, avem meci în cupă.

(n.r. Până acum ați dovedit că sunteți campioni?) Cred că nu. Știm lucrul acesta. În primul rând ne-am dezamăgit pe noi. După ce am ieșit campioni, am crezut că o putem ține la fel de sus. Nu au fost rezultatele dorite. Nu știu de ce. Nu mai avem evoluțiile de anul trecut”, a spus Andrei Artean după meci.

Constantin Budescu, despre victoria “meritată” de la Iași

“Rămânem cu acea repriză bună. Din păcate, în a doua repriză nu am mai jucat la fel, nu ne-am mai creat ocazii, ne-am retras cu toate că nu ne-am dorit asta. Am primit repede gol și am intrat în degringoladă.

Important este că am obținut cele 3 puncte, cred că sunt meritate. Asta ne mai trebuia, să fim egalați iar în ultimul minut, după ce ni s-a întâmplat cu Botoșani și Hermannstadt”, a mai spus și Constantin Budescu.

Cătălin Anghel, reacție după Poli Iași – Farul 2-3

“Reprize diametral opuse, o primă repriză excelentă făcută de noi, a doua repriză cred că trebuie să o analizăm foarte bine și să nu o mai facem. La cald, acum, nu aș vrea să vorbesc prea mult. În repriza a doua nu am jucat ce jucaserăm în prima.

Pe de-o parte este explicabil, nu trecem printr-o perioadă foarte ușoară, era o presiune destul de mare pe jucători. După primul gol primit nu am mai avut organizare, nu am mai făcut lucrurile ca în prima repriză.

Trebuie să ne gândim deja la următorul meci, să câștigăm, pentru că obiectivul nostru este play-off-ul. Dacă vrei să mergi în play-off, trebuie să te prezinți la un anumit nivel și să obții rezultate.

Ne bucurăm foarte mult pentru golul lui Louis Munteanu, aveam nevoie de el. Cunoaștem calitățile lui, știm ce poate și sperăm ca de acum încolo să vină și mai multe goluri. Am fost foarte sigur că primele două goluri au fost valabile. Eram aproape de linie și am văzut că nu este ofsaid. Până la urmă, rămânem cu prima repriză și, cel mai important, cu victoria“, a declarat Cătălin Anghel, antrenorul de pe banca constănțenilor din acest meci.