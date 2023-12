Politehnica Iași – Farul 2-3, în etapa 18 din SuperLiga. Victorie „nebună” a campioanei. Clasamentul actualizat

Meciul Politehnica Iași – Farul are loc vineri, 1 decembrie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 18-a din SuperLiga. Moldovenii ocupă locul 12, cu 19 puncte, terminând la egalitate ultimele cinci partide, iar dobrogenii se află pe locul 8, cu 22 de puncte, la trei lungimi de locul 6, ultimul de play-off. Nici una dintre echipe nu a obținut vreo victorie în ultimele cinci jocuri.

Unde se joacă meciul Politehnica Iași – Farul, în etapa 18 din SuperLiga

Întâlnirea Politehnica Iași – Farul se dispută vineri, 1 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Emil Alexandrescu din Parcul Copoului din Iași, în etapa a 18-a din SuperLiga. Venirea echipei campioane ar trebui, în mod normal, să fie un factor de interes pentru publicul local, dar

ADVERTISEMENT

Totuși, organizatorii speră să poată avea în tribune măcar 4-5.000 de spectatori, o prezență care ar constitui un suport important în plan mental pentru o echipă la care liniștea vestiarului s-a spart sau e pe cale de a se sparge. Există restanțe financiare pe minim două luni și jucătorii sunt nemulțumiți.

Cine transmite la TV partida Politehnica Iași – Farul

Partida Politehnica Iași – Farul se joacă vineri, 1 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Emil Alexandrescu din Parcul Copoului din Iași, în etapa a 18-a din SuperLiga. Ea va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând ps site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

În capitala Moldovei e o zi de vineri, 1 decembrie, cu cer variabil, dar nu există pericolul de a ploua niciun moment pe tot parcursul celor 24 de ore. Maxima zilei nu va depăși 8 grade, iar la ora partidei vor fi în jur de 2-3 grade. Meciul va fi condus de arbitrul Szabolcs Kovacs din Carei, fratele celui socotit nr. 1 în România, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Politehnica Iași – Farul

are mai mult probleme privind modul în care să își determine jucătorii să rămână cocentrați pe meci din cauza acelor neplăceri financiare care au aprins vestiarul, mai ales printre străini și sunt destui în lotul moldovenilor decât absențe importante. Va trimite pe teren cel mai bun unsprezece posibil, cu câteva puncte fixe: portarul Lung Junior, fundașul central Samayoa, mijlocașul Marchioni și atacanții Luis Phelipe și Harrison.

ADVERTISEMENT

nu doar pentru rezultatele proaste din ultima lună, dar și pentru faptul că lotul se tot subțiază ca urmare a accidentărilor. Este foarte greu să alcătuiască o formulă de start cu adevărat valoroasă, preconizând câteva improvizații la mijloc, unde ar urma să evolueze fundașii Dussault și Kiki.

Cote la pariuri la jocul Politehnica Iași – Farul

Cu toate problemele de lot existente în tabăra dobrogeană, casele de pariuri merg ca primă opțiune de victorie pe echipa lui Gică Hagi. Aceasta are o cotă de 2,40 la victorie, față de 3,20 cât au primit moldovenii. Șansă dublă „X2” are cotă 1,40, iar șansă dublă „1X” are cotă 1,65. Gol marcat de Farul are cotă de 1,35 și gol al ieșenilor are cotă 1,55.

ADVERTISEMENT

Avem un singur meci între cele două echipe de la rebranduirea numelui echipei constănțelke prin fuziunea cu Viitorul acum doi ani. Este vorba de partida din turul acestui campionat, jucată la malul Mării și încheiată cu neașteptata victorie a Iașului cu 3-1, cu brazilianul Luis Phelipe printre marcatoro și cel mai bun jucător de pe teren.