Louis Munteanu, răspuns după ofertele de la FCSB și Rapid: ”Vreau să fiu golgheterul play-off-ului”

După ce Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că , Victor Angelescu a anunțat la aceeași emisiune că .

Louis Munteanu nu știe nimic de ofertele de la FCSB și Rapid

La finalul meciului Universitatea Craiova – Farul 1-2, din etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii, atacantul Louis Munteanu a mărturisit că nu știe despre vreo ofertă pentru el și a precizat că obiectivul personal este să fie golgheterul acestui final de campionat.

”Se pare că jucăm mai bine în deplasare. Suntem fericiți pentru această victorie. Sperăm să rămânem acolo în lupta pentru Europa. Nu a fost ușor, dar noi muncim zi de zi și sperăm să câștigăm și acasă acum cu CFR.

Mai sunt meciuri, sperăm să facem un meci bun acasă, nu prea am mai câștigat acasă în play-off, cred că n-am câștigat deloc dacă nu mă înșel. De ce să ne speriem? Am făcut o partidă bună, suntem fericiți că am revenit de la 1-0. Am dat dovadă de caracter.

Nu știu nimic despre ofertele astea. Vreau să joc cât mai bine și vreau să fiu golgheterul play-off-ului, ăsta e obiectivul meu. Mai am 6 meciuri, vreau să joc cât mai bine și după vom vedea”, a declarat Louis Munteanu.

Mihai Popescu nu exclude varianta transferului la FCSB

La rândul său, fundașul Mihai Popescu, care în trecut a îmbrăcat tricoul lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea de a ajunge să evolueze la rivala FCSB și a explicat că decizia finală îi aparține lui Gică Hagi.

”Am citit și eu în presă. Mă bucur că lumea se interesează de mine. Sunt aici, am contract cu cei de la Farul. Cine e interesat de mine poate să vorbească cu Mister. Rămâne de văzut din vară ce se poate discuta după terminarea campionatului”, a spus Mihai Popescu.

În momentul în care a fost întrebat despre posibilele plecări ale lui Louis Munteanu și Mihai Popescu și despre faptul că mai multe cluburi s-au arătat interesante de achiziționarea lor, Gică .

”Să vorbim în perioada asta de transferuri mi se pare greșit, lipsă de profesionalism. Vom vedea la sfârșit sezonului ce va fi. Apoi ne vom gândi la ce facem sezonul viitor. Sper să clădim ceva frumos pentru Farul în viitor. Mihai Popescu e bun, îl știam! Îl mai băgăm și în bandă, avem uneori nevoie de fundași care se apără bine”, a afirmat ”Regele”.