Louis van Gaal are cancer! Dezvăluire şoc: “Am o formă agresivă! Plecam noaptea către spital de la naţională”

Van Gaal a calificat naționala ”portocalei mecanice” la turneul final, acolo unde va întâlni în reprezentativele Qatarului, Ecuadorului și Senegalului.

Louis van Gaal are cancer

În ciuda faptului că a ajuns la 70 de ani, Louis van Gaal a părut tot timpul un om extrem de sănătos, însă tehnicianul olandez a dezvăluit la un post de televiziune din Olanda că suferă de cancer la prostată.

Antrenorul a apărut la respectiva emisiune pentru a-și promova noul film ”Louis”, în care se discută despre cancerul său. El a confirmat că a fost diagnosticat cu o formă agresivă și a fost deja supus unui tratament.

”În fiecare perioadă în care am fost antrenor al echipei naționale a trebuit să plec noaptea să merg la spital fără ca jucătorii să afle până acum. În tot acest timp mă gândeam că sunt sănătos. Dar nu sunt.

Cred că nu le spui oamenilor cu care lucrezi asta pe nepusă masă pentru că le-ar putea influența alegerile, hotărârea lor. Așa că m-am gândit că nu ar trebui să știe. Nu mori de cancer de prostată, cel puțin nu în nouăzeci la sută din cazuri. De obicei, alte boli te omoară”, a declarat Van Gaal, conform .

Van Gaal a avut parte de tratament preferențial la spital

Fostul antrenor de la Ajax Amsterdam și Manchester United a precizat că a fost iradiat de 25 de ori și se mândrește cu faptul că problemele sale medicale nu au apărut în spațiul public deși erau câteva persoane care știau de ele.

”Dar am avut o formă destul de agresivă, am fost iradiat de 25 de ori. Atunci ai o grămadă de alegeri de făcut pentru a trece prin viață. Am avut tratament preferenţial în spital. Am fost lăsat să intru pe uşa din spate când am fost la o întâlnire şi am fost imediat băgat într-o altă cameră.

Am fost tratat minunat. Desigur, le veţi spune prietenilor şi rudelor dumneavoastră despre asta. Faptul că nimic nu a ieșit în public spune ceva despre mediul meu. E grozav”, a mai spus tehnicianul olandez.

Înainte de tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, Louis van Gaal a lansat , fiind convins că principalul motiv pentru care Qatarul a primit organizarea competiției este legat de aspectul financiar.