Louis van Gaal, veste neașteptată la doar 10 zile după ce anunța că are cancer: “Pot să o spun în sfârșit!”

După ce a calificat Olanda la Campionatul Mondial 2022 din Qatar, Luis van Gaal a dezvăluit că are probleme de sănătate. Mai exact, el mărturisise pe 3 aprilie la o televiziune din Țările de Jos că .

Louis van Gaal a învins cancerul de prostată

Antrenorul în vârstă de 70 de ani a declarat că a învins în lupta cu cancerul de prostată, în urma unei serii de ședințe de radioterapie, dar și a unei intervenții chirurgicale în luna februarie.

Cu ocazia premierei filmului documentar „Louis” despre viața sa, el a declarat luni seară pentru postul de televiziune olandez NOS: „Am încheiat tratamentul și pot spune în sfârșit că îmi este bine”.

Louis van Gaal a rămas emoționat de reacția oamenilor

În urma anunțului său că suferă de cancer, Louis van Gaal a primit o sumedenie de mesaje încurajatoare din partea oamenilor, lucru care l-a surprins plăcut.

Vorbind pentru ANP, Van Gaal a declarat „Am făcut 25 de tratamente cu radiații. Apoi a trebuit să aștept cinci sau șase luni pentru a vedea dacă și-au făcut treaba. Și au funcţionat. Aceste şedinţe de chimioterapie au fost făcute înainte de a semna contractul cu KNVB (Federaţia de Fotbal din Olanda).

Nu m-am gândit niciodată că va avea un asemenea impact în lume. Mi se pare incredibil. Mă emoţionez, am lacrimi în ochi, dar îmi dă şi energie că atâtor oameni le pasă de mine”.

Antrenorul olandez a ținut secret boala sa un timp

Anterior, selecționerul Olandei nu le-a mărturisit jucătorilor săi despre boala prin care trece, declarând la începutul lunii aprilie, pentru emisiunea Humberto on Sunday, despre felul cum proceda ca să ajungă la spital fără înștiițarea echipei:

„În fiecare perioadă în care am fost selecționer al echipei naționale a trebuit să plec noaptea la spital, fără ca jucătorii să afle până acum. În timp ce credeam că sunt sănătos, dar nu sunt.

Cred că nu le spui oamenilor cu care lucrezi așa ceva, pentru că le-ar putea influența alegerile, hotărârea lor. Așa că m-am gândit că nu ar trebui să știe. Nu mori de cancer de prostată, cel puțin nu în 90% din cazuri. De obicei, alte boli te omoară.

Am avut parte de un tratament preferențial în spital. Mi s-a permis să intru pe ușa din spate când m-am dus la o programare și am fost băgat imediat într-o altă cameră. Am fost tratat minunat”.

Prima soție a lui Van Gaal, Fernanda Obbes, a murit de cancer la ficat și pancreas în 1994. Anul următor, olandezul a câștigat prima sa Ligă a Campionilor, pe când era antrenor la Ajax.

„Am trecut prin multe cu bolile, inclusiv cu propria mea soție. Așa că asta face parte din viață”, a spus el.

Louis Van Gaal va renunța la funcția de antrenor al Olandei

La sfârșitul lui martie, Olanda a fost repartizată în Grupa A în cadrul Campionatului Mondial, alături de Qatar, Senegal și Ecuador. Antrenorul Olandei a calificat drept „o decizie de rahat” hotărârea FIFA de a organiza acest turneu în Qatar.

După Campionatul Mondial, olandezul va renunța la funcția de selecționar al Țărilor de Jos și va fi înlocuit de Ronald Koeman, care a mai fost selecționer între februarie 2018 și august 2020.

Louis van Gaal a condus Manchester United între 2014-2016. Anterior, el a fost manager la alte cluburi de top, precum Barcelona (1997-2000, 2002-2003) și Bayern Munchen (2009 – 2011).