Lovitură financiară uriașă dată de România. Vin 2.5 miliarde de euro, ei sunt românii care vor beneficia de bani

Românii vor beneficia de un nou ajutor financiar, măsura fiind aprobată în urmă cu câteva zile. Vorbim de o schemă de ajutor în valoare de 2.5 miliarde de euro implementată de Comisia Europeană.

Așa cum FANATIK vă informa, , în urma dificultăților care au apărut după războiul din Ucraina. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM a făcut noi precizări, miercuri, cu privire la schema de ajutor de stat IMM Plus.

Aceasta va fi continuatoarea programmelor IMM Invest şi IMM Invest Plus. Banii vor fi acordați companiilor din România afectate de conflictul de la graniță. Conform sursei menționate, schema de ajutor este necesară și corespunzătoare pentru a remedia „o perturbare gravă în economia unui stat membru”.

Reprezentanții FNGCIMM spun că vor fi aplicate patru din cele șase subprograme ale IMM Plus. Acestea sunt IMM România Plus, Construct Plus, IMM Prod Plus şi Agro Plus. „Aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus reprezintă un pas semnificativ în susţinerea economiei României în faţa provocărilor create de criza geopolitică din regiune.

Rezultatul implementării IMM Invest şi IMM Invest Plus în perioada 2020-2023 reprezintă un record european, fiind transpus într-un număr de aproximativ 73.000 de garanţii acordate de către FNGCIMM, în valoare de peste 47,2 miliarde lei, ce au susţinut finanţări de peste 55 miliarde lei. Pentru IMM Plus am primit acceptul Comisiei Europene şi pentru a majora sprijinul pentru IMM-uri şi întreprinderile cu capitalizare medie de piaţă”, a transmis Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

Ce sume de bani vor primi firmele afectate

Concret, vor fi acordați până la 280.000 de euro pentru firmele din sectorul agricol. Cele din sectorul pescuitului şi acvaculturii vor primi cel mult 335.000 de euro. Pentru companiile active din alte sectoare, afectate de războiul din Ucraina, suma de bani acordată va fi până la 2,25 milioane de euro.

sub forma garanţiilor de stat pentru credite de investiţii şi capital de lucru şi a subvenţiilor de dobânzi şi comisioane. Se va ține cont de aceleași condiții ca în cazul edițiilor precedente.

Vorbim de credite garantate de stat în procent de cel mult 90 la sută din valoarea finanțării oferite de instituțiile financiare partenere. Companiile pot accesa credite în valoare maximă de 10 milioane de lei.

Pentru cele din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, suma totală a finanţărilor garantate de stat nu va fi mai mare de 5 milioane lei. Garanțiile de stat se oferă pe o perioadă de cel mult 72 de luni pentru creditele de investiţii şi 36 de luni pentru capital de lucru.