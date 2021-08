Judecătorii au luat o decizie uluitoare în procesul în care este implicat Viorel Lis din cauza unei moșteniri. Magistrații au hotărât să anuleze o înțelegere, dar au cerut părților să facă o altă tranzacție.

Miza procesului este dreptul de proprietate asupra unei livezi de 3.000 m² din satul în care s-a născut Viorel Lis.

Lovitură în instanță pentru Viorel Lis! Ce se întâmplă cu moștenirea lui

Anul trecut, , dar instanța a respins-o și a decis ca procesul să-și urmeze cursul.

“Respinge tranzacția părților, formulată în cauza privind pe reclamanții-pârâți ION GABRIELA, MEDARU MIHAELA-IULIANA, ION CRISTIAN CĂTĂLIN, pe pârâtul-reclamant LIS VIOREL și pe pârâta LIS FLORENTINA.

Cu recurs în termen de 30 de zile la Tribunalul Argeș. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Curtea de Argeș”, se arată în decizia instanței, în anul 2020.

Acum însă, fostul primar a primit o adevărată lovitură. Judecătorii s-au răzgândit și au dat o decizie halucinantă. Vor ca părțile să ajungă la o înțelegere,

“Admite cererea de amânare formulată de părți pentru a da posibilitatea acestora să ajungă la încheierea unei tranzacții în raport de titlul de proprietate nr. 95472/14.05.1997 înaintat de către O.C.P.I. Argeș”, au spus magistrații.

Ce spunea Viorel Lis despre averea sa

În urmă cu ceva vreme, Lis vorbea despre proprietățile pe care le are.

“În timpul mandatului n-am avut nici o firmă. Un lucru mai de preţ era casa părintească de la Curtea de Argeş, pe care am extins-o cu o cameră. În plus mai aveam patru hectare de pământ, moștenite de la părinși.

În urma divorţului am cumpărat o casă pe Tunari. Am renovat-o și apoi am închiriat-o, ca să mai scot un ban. Acum stau într-un apartament cu două camere, în zona Dristor. L-am cumpărat împreună cu Oana”, spunea Viorel Lis, într-un interviu acordat în urmă cu 15 ani.

toată averea va fi soția sa, Oana. Cei doi sunt împreună din 1998, Lis fiind la a treia căsătorie.

“Nu mă așteptam să aibă atât de mult suflet, dar îmi dau seama că e pentru prima dată când am pe cineva cu adevărat lângă mine”, spunea fostul primar.