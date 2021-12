LPF a reacționat la presiunile făcute de CFR Cluj! Când ar putea fi schimbată regula care-l exasperează pe Dan Petrescu. Exclusiv

la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, fiind nemulțumit de faptul că nu poate trece mai mulți jucători pe lista pentru campionat. Tahiri, Jonathan Rodriguez și Hoban sunt jucători pe care CFR nu îi poate folosi, deoarece nu se află pe lista A.

Potrivit Regulamentului de organizare a activității fotbalistice (ROAF), lista A poate cuprinde doar 25 de jucători.

LPF a reacționat la presiunile făcute de CFR Cluj

Justin Ștefan susține că CFR Cluj a solicitat, în mod oficial, schimbarea regulamentului, astfel încât cluburile să poată trece câți jucători doresc pe lista A. Însă, potrivit spuselor secretarului general LPF, această modificare este aproape imposibil de făcut în timpul campionatului, motiv pentru care s-ar putea realiza, cel mai devreme, abia în vară.

Justin Ștefan a mai spus că este luată în calcul o schimbare a regulamentului, însă, în același timp, atrage atenția la faptul că numărul limitat de jucători, care pot fi trecuți pe lista A, a fost introdus pentru a proteja cluburile de probleme financiare.

„Au mai fost niște discuții legate de subiectul acesta. Au fost făcute demersuri și către Federație, dar s-a stabilit că astfel de reguli e greu să le schimbi în timpul campionatului și e normal să se schimbe între două campionate naționale.

Cam asta a fost opinia la momentul respectiv, dar știm poziția celor de la CFR și o analizăm în continuare. Dar, repet, cred că e greu de schimbat această regulă în timpul campionatului.

Ei au mai făcut un demers către Comitetul Executiv și, din ce știu, asta s-a discutat acolo, respectiv că e greu să schimbăm aceste reguli în timpul campionatului și că ar fi normal să schimbe între două sezoane competiționale.

E de luat în calcul această modificare oricând. Trebuie cântărite și argumentele lor. E normal ca fiecare să aibă nemulțumirile sale, pentru că încearcă să-și fructifice interesele cât mai bine”, a declarat Justin Ștefan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Justin Ștefan: „Această regulă a fost instituită pentru a proteja cluburile!”

„Dar această regulă a fost instituită tocmai pentru a proteja cluburile de eventuale cheltuieli. Și pentru a încerca să te asiguri că au un echilibru și gestionează foarte bine partea asta de transferuri.

Adică, în momentul în care ai un număr limitat de jucători, se presupune că ar trebui să fii mai atent cu privire la achizițiile pe care le faci. Plus să nu te trezești că ai în echipă 30-35 de jucători, ceea ce-ți crește foarte mult bugetul de salarii și te aduce mai aproape de riscuri pe care nu și le dorește nimeni.

Aceasta a fost rațiunea din spatele regulii respective. Iar rațiunea există în continuare, adică aceste argumente, după noi, stau în picioare. Dar e clar că e o perioadă mai dificilă pentru toată lumea și trebuie să cântărim în continuare.

Ei, dacă își doresc o modificare, pot încerca din nou să facă o solicitare către Ligă, către Federație și eu cred că Federația va avea în vedere solicitarea lor și o va analiza Comitetul Executiv.

Dar, repet, cred că e greu să schimbi regulile în timpul jocului, apoi trebuie să te uiți la partea asta financiară, care, pentru noi, contează foarte mult. Mai ales că vedeți că sunt mai multe cluburi care au ajuns să aibă probleme financiare”, a mai spus Justin Ștefan.

Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Dan Petrescu

a avut o reacție dură la adresa lui Dan Petrescu, după declarațiile pe care acesta le-a făcut în legătură cu numărul de jucători care pot fi trecuți pe lista A. Ba mai mult, oficialul de la FCSB cere ca „Bursucul” să fie amendat.

„Sunt siderat! Ești de o viață în fotbal. Nici de acum nu știi ce înseamnă o listă? De ce l-ai mai adus pe Culio? Tu nu vrei liste și vrei să bagi orice jucător? Te dezafiliază UEFA! N-am văzut așa ceva de când sunt, să spui atât de multe enormități?

Trebuie să ai jucători crescuți de club, jucători formați la nivel național. Petrescu cred că nu știe că trebuie să aibă listă și în Europa. Omule, există legi! Nu poți să dai replică unor asemenea enormități.

Mi-e milă de Cristi Balaj. El trebuie să-i explice unele chestii. Cum să nu pricepi nimic din fotbal? Doamne, doamne! Butean și Hoban îi lipsesc acum lui Petrescu? Spune numai enormități, n-are nicio logică! Dumnezeule mare, mi-e groază! Ăsta e antrenorul echipei care conduce fotbalul românesc en-fanfare.

Nu poate spune așa ceva fără să fie amendat. Sunt bazaconii mari de tot. Te faci de râs când spui asemenea inepții!

Cum să fie lista cât de mare? Lista are 25! Crește-ți jucători și fă lista B cum o are Hagi. Te plângi că ai o zi în minus de odihnă? Și noi am avut cu Rapid o zi în minus, dar nu ne-am plâns. Te doare capul!”, a spus Mihai Stoica, la .