Luana Rednic nu a fost afectată de demiterea tatălui ei de la Dinamo! Petrecere de Crăciun alături de Sorana Cîrstea

Mircea Rednic fusese readus în luna octombrie a acestui an pe banca lui Dinamo. Însă, după aproape trei luni de la revenire, , așa cum a anunțat în exclusivitate FANATIK.

Luana Rednic nu a fost afectată de demiterea tatălui ei de la Dinamo

Deși Mircea Rednic a fost demis cu scandal de la Dinamo, Luana Rednic nu a fost afectată de cele întâmplate. Aceasta își petrece Crăciunul alături de mai mulți prieteni, printre care și cunoscuta jucătoare de tenis Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea a postat, pe contul personal de Instagram, o poză împreună cu Luana Rednic și mai mulți prieteni.

Mircea Rednic, dat afară cu scandal de la Dinamo

nu a rezistat nici măcar trei luni pe banca lui Dinamo. Din cauza rezultatelor dezastruoase ale echipei, dar și a scandalurilor din cadrul acesteia, conducătorii formației roș-albe au decis să-l demită pe Mircea Rednic și să-l aducă pe Flavius Stoican.

„Nu am fost adus de decor la Dinamo, așa că trebuia să iau o decizie. Până la urmă s-au făcut 6 puncte din 33 în mandatul lui Rednic. Dacă am fi continuat așa, drumul spre Liga 2 era deschis. Rednic a spus că trebuie să plece 15 jucători, dar era greu de realizat un astfel de deziderat, pentru că erau multe contracte în derulare.

Dar, de fapt, erau mai mulți de 15 jucători la care Rednic dorea să renunțe. Și apoi, câți jucători trebuia să aducem? Când mai aveam timp pentru a mai omogeniza echipa?

Lui Mircea Rednic îi reproșez că este foarte negativist, i-a divizat pe jucători, care nu formează o echipă. Și dacă nu suntem uniți, nu punem umărul la salvarea echipei, nu avem nicio șansă. Și nu am văzut nicio schimbare. Mereu critica doar jucătorii, conducerea, el era singurul nevinovat.

Dar, antrenorul răspunde și el. Eu i-am mai zis să nu mai fie așa, dar nu se poate abține. Și asta nu e bine.

Mai mulți jucători mi-au dat mesaje în ultima vreme și s-au plâns de atmosfera din lot, erau timorați și la antrenament și la anumite execuții. Jucătorii, ăstia sunt. cu ei trebuie sa tragem și să știți că valoarea echipei este sub valoarea individuală a jucătorilor.

Eu cu Mircea ne-am respectat mereu, am colaborat, nu trebuie să ne iubim. Nu sunt genul care să lucrez pe la spate. Când i-au o măsură, mi-o asum. Mă semnez.

Am avut o discuție cu Răzvan Zăvăleanu și cu Rednic înaintea ultimelor trei etape, când l-am întrebat câte puncte facem și a spus senin 5. Mă așteptam la mai multe, dar am zis că ar fi ok și așa. Dar, nici pe astea 5 nu le-a făcut. În total, a făcut 6 din 33 de puncte”, a spus Iuliu Mureșan, directorul sportiv de la Dinamo, la .

În prezent, Dinamo se află pe penultimul loc din Liga 1, cu 12 puncte obținute după 21 de meciuri jucate.