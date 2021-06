Ministrul Afacerilor Interne vrea ca toate pistele în cazul asasinatului de la Arad să fie cercetate cu mare atenție. Lucian Bode a anunțat că toate societățile din România care vând explozibili vor fi verificate.

Anchetatorii au anunțat că vor fi efectuate mai multe percheziții și vor continua să audieze martori în acest caz.

Lucian Bode, după asasinatul de la Arad. “Se verifică toate societățile care comercializează explozibili”

Ministrul Afacerilor Interne a anunțat că vor fi efectuate cercetări la toate societățile care comercializează explozibili din România. Astfel, speră să se găsească indicii în cazul asasinatului de la Arad.

“Așa cum, de exemplu, la Onești, am verificat peste 500.000 de petiții în 24 de luni, tot ce înseamnă plângeri, care nu aveau caracter penal, dar aveau anumite elemente de amenințare, la fel am făcut și aici, am dispus verificarea tuturor societăților care comercializează produse de acest gen (explozibili – n.r.) la nivel național și, cu siguranță, de aici ne va rezulta și o imagine a ceea ce înseamnă această piață în România”, a declarat Bode, în sediul MAI.

Ancheta de la Arad este coordonată de Parchetul General.

“Noi, Ministerul Afacerilor Interne, suntem implicați pentru a sprijini această anchetă cu structuri de la toate direcțiile, astfel încât, în cel mai scurt timp, autorul, autorii să fie trași la răspundere”, a mai spus Lucian Bode.

Bode crede că asasinatul ar fi putut fi prevenit

Lucian Bode a spus în urmă cu două zile că astfel de , dar au fost împiedicate la timp.

“Am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialiști din Poliția Română. Am luat legătua cu SRI, cu MAI, cu Parchetul General care de îndată a preluat acest caz. Luăm în calcul mai multe ipoteze de lucru. Am audiat martori, membri ai familiei, angajați ai societății comerciale, prieteni, apropiați.

Vizualizăm imaginile de la fața locului, de pe traseul pe care l-a parcurs victima și nu numai. În istoria post-decembristă a României au mai fost tentative de infracțiune de omor prin acest mod de operare. Din fericire, au fost toate fără finalitate. România este țară sigură”, a explicat Bode.

a fost preluată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

“Preluarea cauzei a avut în vedere complexitatea cauzei dată de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave şi pentru a se asigura soluționarea cu celeritate a cauzei, în scopul unei mai bune înfăptuiri a actului de justiție”, se arată în comunicatul PICCJ.