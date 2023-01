Lucian Burchel, o nouă înțepătură la adresa lui Mihai Pintilii: „Nu mi-a bătut mie obrazul, ci lui! De-asta l-am și invitat la școală”

Șeful Școlii de Antrenori a spus că Mihai Pintilii nu i-a bătut lui obrazul, ci și l-a bătut singur când a avut o izbucnire nervoasă în scandalul „licenței de antrenor”.

Lucian Burchel, o nouă înțepătură la adresa lui Mihai Pintilii

După ce Lucian Burchel FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI declarațiile tăioase ale lui Mihai Pintilii la adresa sa, acesta i-a dat o nouă replică oficialului de la FCSB.

„Nu mie mi-a bătut obrazul, el și-a bătut lui obrazul. El și cu Marius Croitoru sunt oameni cu potențial imens în cariera de antrenor.

Nu pot comenta ce a spus Mihai, a fost o ieșire urâtă, dar a fost și o conjunctură pe care o putea evita. De ce să fie suspendat?

Nici vorbă, nu poate fi suspendat pentru că a avut declarații cu o anume tentă la Burchel. Și-a pierdut puțin controlul, de-asta l-am și invitat la școală, pentru că se învață comunicarea acolo!”, a mai spus Lucian Burchel, la TV .

Ce i-a spus Mihai Pintilii lui Lucian Burchel

La finalul meciului dintre FCSB și Hermannstadt, , ironizându-l pe acesta și declarând că așteaptă să trimită și poliția după el.

„Nu m-au deranjat deloc discuțiile. Tam-tam-ul nu își are rostul. Chiar nu vreau să comentez, să îl lăsăm pe domnul Burchel să își facă investigația, să mă caute, să trimită și poliția să mă aresteze, nu am nicio problemă.

Dumnealui știe că am început cursul pentru carnetul de antrenor, nu știu de ce tot insistă. Nu pot să antrenez, așa, să mă dea afară din țară sau să mă aresteze. Ce pot să fac eu. Sincer, nu știu ce să răspund.

Doar meciurile vor demonstra. Degeaba spun că am lucrat și am făcut, și luăm gol la un meci din faza fixă. Nu am nicio emoție. E un meci normal, cel mai bun să câștige”, a spus Mihai Pintilii.

