Lucian Bute, emoționat la revenirea în țară: „Tricolorul și imnul României m-au făcut să fiu mândru!”

Pugilistul a vorbit și despre prezența Canadei la Campionatul Mondial din Qatar, recunoscând că și-ar fi dorit să vadă și România la turneul final.

Lucian Bute, emoționat la revenirea în țară

la revenirea în țară, spunând cât de mult îl motiva înaintea luptelor sale când auzea imnul României și când se uita la drapelul țării noastre:

„Ultima dată când am ajuns în România a fost în 2019, mă bucur mult că am reușit să ajung. Sunt român în sufletul meu și mă bucur de fiecare dată când vin în România.

Am venit să-mi văd părinții, m-am întâlnit cu nașul, am avut niște întâlniri de business. E o mândrie că am reușit să țin centura 5 ani de zile și că mi-am apărat-o de nouă ori”.

„Tricolorul și imnul României m-au făcut să fiu mândru chiar dacă boxam în Canada și eram reprezentantul unui club din Canada. Sunt mândru că sunt român, e cel mai important lucru!

Eu mă bucur din tot sufletul că am avut posibilitatea să boxez în România în fața oamenilor de aici, e o mândrie pentru mine”, a mai spus Lucian Bute, la TV .

„Îmi pare rău că România nu e la Campionatul Mondial!”

Lucian Bute a continuat și a vorbit despre , acolo unde Canada s-a calificat și va evolua într-o grupă cu Belgia, Maroc și Croația. Pugilistul a explicat că fotbalul din Canada s-a dezvoltat mult în ultimii ani, iar rezultatele pozitive nu sunt întâmplătoare.

„Fotbalul canadian s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Lucrurile au evoluat, avem sportivi de valoare și acolo. Mă bucur că e la Campionatul Mondial.

Îmi pare rău că nu e și România, dar poate la următorul Campionat European sau la următorul Campionat Mondial să fim și noi acolo”, a mai spus plin de optimism Lucian Bute.