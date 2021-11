Ludovic Orban a explicat misterul fotografiei cu geaca de la PSD. ”Vă rog să căutați în arhivă, să vedeți ce s-a întâmplat”

Ludovic Orban a explicat de ce a fost văzut purtând o geacă cu inscripțiile PSD. Liberalul a informat că poza datează din anul 2009, pe vremea când erau alegeri prezidențiale în țara noastră.

Conform declarațiilor sale, imaginea a fost făcută publică în același an, ea fiind făcută în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Mircea Geoană, alături de echipa sa de campanie, a sosit la sediul PNL, pentru a le mulțumi liberalilor pentru că l-au ajutat să obțină victoria.

Crin Antonescu și Mircea Geoană i-au cerut lui Orban să poarte geaca

Cei doi președinți de partid de la acel moment, adică și Crin Antonescu de la PNL, i-au cerut lui Ludovic Orban să îmbrace geaca roșie cu însemnele PSD.

Aceeași cerință a fost formulată și pentru Liviu Dragnea: el a îmbrăcat o geacă a PNL, de culoare galbenă.

“Geoană şi cu echipa lui de campanie din PSD a venit la sediul PNL din Aviatorilor 86, să mulţumească echipei PNL care a contribuit la victorie.

Geoană şi cu Antonescu – Antonescu era preşedintele PNL şi Geoană era preşedintele PSD – Geoană era preşedintele ales la ora respectivă.

Antonescu şi cu Geoană mi-au cerut mie şi lui Dragnea, să ieşim la declaraţii, eu îmbrăcat în geaca roşie şi Dragnea îmbrăcat în geaca galbenă. În interiorul sălii am luat geaca roşie”, a spus Ludovic Orban, la , duminică.

Ludovic Orban s-a închis în birou înainte de declarații

Totuși, nu a mers până la capăt cu acest demers, deoarece liderii de partid au cerut nu numai să se îmbrace cu respectiva geacă a PSD, ci chiar să dea declarații purtând-o.

Acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că liberalul a refuzat să mai iasă din biroul său atunci când au început declarațiile de presă după turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Dragnea a luat geaca galbenă, totul se petrece în interiorul sălii. Vă rog să căutaţi în arhivă, să vedeţi ce s-a întâmplat la declaraţii.

În momentul în care mi-au cerut să ies la declaraţii afară, îmbrăcat în geaca roşie, eu am urcat la etajul unu, m-am dus în biroul meu care era în capătul holului şi am închis uşa şi am refuzat să ies”, a explicat Ludovic Orban.