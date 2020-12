Lui Florin Tănase i-a recidivat accidentarea! Ce s-a întâmplat cu căpitanul FCSB. Exclusiv

Florin Tănase nu scapă de chinul accidentărilor. Titularizat cu Universitatea Craiova, căpitanul celor de la FCSB a resimțit dureri și a ieșit de pe teren cu 8 minute înainte de final. El nu se află pe lista convocată pentru meciul cu Sepsi, ultimul al anului pentru roș-albaștri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că lui Florin Tănase i-a recidivat accidentarea la coapsa stângă și următoarele zile va face un RMN pentru a se stabili cu exactitate gravitatea accidentării și ce perioadă va trebui să facă repaus.

Accidentarea inițială a lui Tănase a fost suferită în meciul cu Gaz Metan Mediaș, câștigat de roș-albaștrii cu 3-2. Atacantul a încercat să joace și în meciul cu UTA Arad, însă după 33 de minute nu a mai putut continua.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lui Florin Tănase i-a recidivat accidentarea! Nevoit să facă un RMN

După ce a ratat meciul cu CFR Cluj, Tănase a fost apt de joc pentru confruntarea cu Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat. El a intrat titular și a evoluat 82 de minute, însă a resimțit în continuare dureri și a fost schimbat în final.

Prosport a anunțat că Florin Tănase va rata ultimul meci al FCSB-ului din acest an, cel cu Sepsi, care se va desfășura luni seara, de la ora 20:30. Confruntarea va avea loc la Mogoșoaia, în condițiile în care Arena Națională are nevoie de unele reparații la acoperiș.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase și Dennis Man tratați de “vraciul” Marijana Kovacevic

După accidentarea de la Mediaș, Florin Tănase și Dennis Man au mers la Marijana Kovacevic, controversatul medic din Serbia. Tratamentele neconvenționale i-au pus pe picioare pe cei doi fotbaliști, care au fost apți de joc mult mai repede decât s-a stabilit, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

În cazul lui Florin Tănase au apărut și recidivele. Prima, în timpul confruntării cu UTA Arad și a doua, în confruntarea din ultima etapă cu Universitatea Craiova. Pentru căpitanul echipei urmează acum investigațiile suplimentare și abia apoi mini-vacanța.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Simt că e anul nostru. Suntem mult mai puternici decât în anii trecuți”

Florin Tănase a declarat după meciul cu Universitatea Craiova că simte că este anul FCSB-ului, după 5 ani în care echipa roș-albastră a ratat titlul de campioană în Liga 1: „Mă bucur că am revenit, că sunt sănătos și că am câștigat. Am pierdut nemeritat și la Cluj, important e că am revenit pe primul loc.

Au controlat prima repriză, noi i-am surprins cu acel gol. În repriza a doua am fost mult mai buni pe tranziție și am mai marcat doar o dată. Am ratat multe ocazii, păcat, sperăm să ne intre cu Sepsi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știam că se lucrează la acoperișul Stadionului Național, este păcat că nu jucam acolo, nu știm cum va fi terenul la Mogoșoaia. Simt asta, că suntem mult mai puternici decât în anii trecuți, cu siguranță vom fi mult mai puternici. Rămâne de văzut, fiecare fotbalist își dorește să joace într-un campionat mult mai puternic”, a spus Tănase după meci.