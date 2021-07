Luis Enrique, numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi: „Morata ne-a dat voie să visăm“ / „L-ați văzut pe Pedri?”

, dar selecţionerul Luis Enrique a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

Italia a deschis scorul prin Federico Chiesa, în minutul 60, dar Alvaro Morata, intrat după golul italienilor, a restabilit egalitatea cu 10 minute înainte de finalul timpului regulamentar.

După 90 de minute s-a terminat 1-1, iar în reprizele suplimentare niciuna dintre cele două formaţii nu a reuşit să mai marcheze. , iar Jorginho a marcat şi a calificat Italia în finala de pe Wembley.

Luis Enrique şi-a lăudat elevii la finalul semifinalei pierdute în faţa Italiei

„Am făcut un European foarte bun. Am fost superiori şi am ratat victoria înainte de loviturile de departajare din cauza unor detalii. După nouă ani de secetă, Spania s-a întors. A fost o echipă care a încercat mai mult decât adversara, italienii îşi doreau să ajungă la penalty-uri.

Acum, trebuie să analizăm în detaliu. Şi pentru Cupa Mondială din 2022 avem la dispoziţie atât veterani, cât şi tineri maturi, care ne voi oferi multă bucurie.

Mi-am aplaudat jucătorii pentru că au făcut o treabă foarte bună. Sunt foarte mulţi spanioli mândri de echipa lor naţională. Lui Morata i-am mulţumit şi l-am îmbrăţişat, pentru că ne-a dat voie să visăm.

Luis Enrique: „Nici Iniesta nu a reuşit ce a făcut Pedri“

Ei erau nerăbdători să ajungă la penalty-uri, iar noi am mai fi jucat încă o jumătate de oră. Trebuie să fim mândri ceea ce am văzut la acest Euro. Acestei echipe i-aş da o notă excepţională, i-aş da un nouă, pentru că nu am reuşit să ne calificăm în finală.

Toţi au fost foarte buni, chiar şi cei care au jucat mai puţin. Atunci când au intrat au adus ceva în plus. Această naţională a crescut. Ne-am dorit să construim o echipă de care fanii să fie mândri şi am reuşit acest lucru.

La acest nivel, trebuie să ştii să câştigi sau să pierzi. Nu trebuie să plângem, ci să ne ridicăm. Criticile vor exista mereu în fotbalul profesionist.

La penalty-uri erau 6 jucători desemnaţi. Le-am cerut lor să bată şi le-am spus să nu-şi facă griji dacă greşesc. Dani Olmo a ratat, dar a făcut o partidă incredibilă, ceva nemaivăzut.

Iar pe Pedri l-a văzut cineva? Ce a făcut acest copil de 18 ani, eu nu am mai văzut pe nimeni să facă, nici măcar pe Iniesta“, a declarat Luis Enrique la finalul semifinalei pierdute în faţa Italiei.