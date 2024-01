Lukas Zima, portarul cu care Petrolul vrea să dea lovitura: „Mi-ar plăcea să joc la una din primele 4 echipe”

Lukas Zima a vorbit pentru FANATIK din resortul în care este cazat lotul Petrolului în Antalya despre primele luni petrecute în fotbalul românesc. Portarul ceh este unul dintre cei mai valoroşi jucători străini din SuperLigă.

Lukas Zima, interviu pentru Fanatik în Antalya: „Am 40 de meciuri la loturile naționale”

În vârstă de 29 de ani, Luka Zima a declarat că şi-ar dori să facă pasul la unul din granzii SuperLigii, iar când a fost chestionat de Gigi Becali a declarat amuzat că a auzit de el, deşi e de şase luni în România.

ADVERTISEMENT

Lukas, ai venit în vară la Petrolul. De ce ai plecat de la Venlo?

– Mi-am terminat contractul acolo și asta a fost. Nu a fost o perioadă bună și cred că meritam mai mult. Acum sunt la Petrolul și mai am doi ani și jumătate contract aici.

De ce Petrolul? Cine te-ai convins?

– Am mai vorbit cu Paul Pintilie și Claudiu Tudor și am bătut palma. Claudiu a fost cel care m-a convins în cele din urmă. S-a întâmplat totul foarte repede și am acceptat fără să stau prea mult pe gânduri. Agentul a crezut că este o oportunitate bună pentru mine.

ADVERTISEMENT

Compară suporterii lui Petrolul cu cei din Italia: „Sunt destul de asemănători”

Ce părere ai despre campionatul României?

– Cred că este o ligă foarte bună sincer. Am foarte mulți prieteni care joacă aici. Lukas Droppa de la Voluntari și un alt jucător care a fost acum 5-6 ani la Rapid în liga a doua și am vorbit cu ei. Când am venit aici am fost puțin surprins pentru că fiecare stadion este nou, condițiile sunt bune și mulți fani pe stadion.

Ai fost aproape zece ani în Italia. Se compară fanii lui Petrolul cu tifossi?

– Cred că sunt destul de asemănători. Fanii noștri își doresc foarte mult să fie pe stadion și să fie aproape de echipă, la fel ca în Italia. Fotbalul fără suporteri e nimic. Mai ales la Petrolul.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin l-a numit cel mai bun portar străin din România: „E prima oară când aud asta”

Andrei Vochin, analistul Fanatik SuperLiga, . Ce părere ai de asta?

– Wow, e prima oară când aud asta. Îi mulțumesc. Vreau să dau ce am mai bun la fiecare meci, dar nu este posibil tot timpul asta. Sunt bucuros și sper să continui pe această pantă ascendentă.

ADVERTISEMENT

Lukas Zima: „Am 40 de meciuri la naționala Cehiei”

Ești cotat la 550.000 de euro pe Transfermarkt. Crezi că meriți mai mult?

– Orice jucător are un preț. Poate este adevărat sau nu. Poate ești evaluat la suma asta dar vei fi vândut pe un milion și ceva de euro. Deci nu îmi pasă foarte mult de cota mea.

Ai jucat 15 meciuri la naționala de tineret a Cehiei, niciun meci însă la seniori. Te mai gândești la națională?

– Am la loturile de juniori în jur de 40 de meciuri. Nu am jucat niciodată la naționala. E încă un vis și ar fi extraordinar dacă cineva m-ar suna. Au schimbat antrenorul acum și nu știu exact ce strategie au. Aș fi foarte fericit, dar nu mă gândesc la asta.

Crede că Petrolul poate să prindă playoff-ul: „Am început foarte bine”

Cum crezi că va arăta partea a doua a sezonului pentru Petrolul? Prindeți play-off-ul?

– Am început foarte bine campionatul, dar ne-am pierdut pe parcurs. Cu Oțelul de exemplu am condus cu 2-0 și nu am câștigat. Trebuie să fim mai atenți pentru că am pierdut în acest fel multe puncte. Am pierdut niște jucători, dar cred că avem o echipă bună și cred că ne vom întoarce curând pe un loc de play-off. E totuși destul de greu.

În campionat urmează meciul cu Dinamo. Pentru suporteri e un derby. Ce aștepți de la partida asta?

– E un meci important. Dinamo cred că a jucat foarte bine în ultimele meciuri și nu contează pe ce loc sunt. Au schimbat antrenorul, va fi un meci greu și totodată foarte important. Ne putem apropia de primele șase locuri dacă vom câștiga. Nu sunt meciuri ușoare în România și ăsta cred că e un lucru bun despre campionat.

Lukas Zima o vede pe FCSB viitoarea campioană: „Are jucători foarte buni”

V-au afectat problemele cu banii și discuțiile despre plecarea antrenorului?

– Nu prea vreau să vorbesc despre asta. Nu e problema noastră. E o întrebare pentru conducere. Noi sunt profesioniști și nu ne gândim la asta. Trebuie să ne facem treaba pe teren. Florin Pîrvu cred că are o relație foarte bună cu vestiarul și cu toată lumea. Nu am pierdut atât de multe meciuri, am făcut ceva egaluri, dar am avut și ghinion. Am avut probleme să înscriem de multe ori.

Cine crezi că va câștiga campionatul?

– Cred că cea mai mare șansă o are FCSB. Cred că are jucători foarte buni și sunt pe primul loc. Am văzut și când am jucat împotriva lor.

Știi ceva despre Gigi Becali?

– Da, am auzit de el (n.r.râde), dar sunt aici doar de șase luni. Am auzit câte ceva…

Lukas Zima se gândește să joace la FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova sau Rapid: „Ar fi frumos”

La ce echipă de top din România ți-ar plăcea să joci dacă Petrolul va primi o ofertă?

– Sunt sub contract cu Petrolul, chiar nu știu și nu prea vreau să mă gândesc la asta. Ai patru echipe foarte bune în campionat, cu jucători și condiții foarte bune. Nu vreau să zic nimic, dar poate ar fi frumos să joc la o echipă din primele 3-4 locuri care se bate la campionat.

Ce crezi că va face România la Campionatul European?

– Cred că e posibil să se califice. Jucați cu Belgia și Slovacia, nu? Belgienii clar cred că sunt favoriți, însă aveți șanse bune să vă calificați. Și Slovacia este o echipă bună. Nu au foarte mare experiență. Mă bucur că România va fi la turneul final alături de Cehia. Sunteți într-un moment bun.

De ce crede că SuperLiga e peste campionatul Cehiei: „Sunt condiții mai bune”

Se compară campionatul Cehiei cu cel al României?

– Problema e că în Cehia sunt trei echipe care se bat în fiecare an la campionat: Sparta Praga, Slavia Praga și Viktoria Pilzen. Cred că în campionatul României sunt condiții mai bune și fanii sunt mai fanatici. Cred că fotbalul românesc e un pic mai în față, chiar dacă nu toate cluburile din prima ligă.

E greu de spus unde sunt echipe mai bune. FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova cred că sunt cam la același nivel cu echipele de top din Cehia, doar că Sparta Praga, Viktoria Pilzen au jucat în grupe în cupele europene în acest sezon.

Lukas Zima, regretul carieri după mai bine de 9 ani în Italia. Ce jucători din România ar face față în Serie A

Ai jucat aproape 10 ani în Italia. Ce jucători din campionatul României crezi că ar putea face față în Serie A?

– Aveți foarte mulți jucători foarte buni care ar putea să joace în Italia. Mitriță de exemplu. Serie A este un campionat tactic și tehnic. Trebuie să știi foarte bine limba italiană ca să înțelegi indicațiile de la antrenamente. Nu sunt foarte mulți care să poată să îți traducă.

FCSB are de asemenea mai mulți jucători care ar putea face față. La fel și CFR Cluj și Universitatea Craiova. Kurtic a jucat de asemenea în Italia și aici nu a reușit. Repet, cred că sunt foarte mulți jucători interesați și care au valoare.

Nu ai niciun meci în Serie A. E cel mai mare regret al carierei tale? Visezi într-o zi să te întorci?

– Sincer, da. Mai ales că am fost atâția ani acolo. Mereu am fost al doilea sau al treilea portar. Pot spune că este visul meu. Îmi place foarte mult Italia și vom vedea.

Fostul portar al lui Genoa îl compară pe Radu Drăgușin cu Romero de la Tottenham: „Seamănă foarte mult”

Ai mai fost la Genoa mai multe sezoane. Ce părere ai despre Radu Drăgușin? ?

– Îl știu pentru că a debutat în Coppa Italiei într-un meci Juventus – Genoa. Toată lumea a spus că este un jucător foarte bun. L-am urmărit la mai multe meciuri și cred că seamănă foarte mult cu Romero care a jucat și el la Genoa. A fost la Atalanta și apoi s-a transferat la Tottenham. Seamănă cu el fizic și ca stil de joc. Cred că are fizicul necesar pentru campionatul Angliei.

Cum te-ai adaptat în România? Mâncare italienească sau românească?

– Îmi place la Ploiești. E și foarte aproape de București. Aveți peisaje frumoase. Mâncarea italienească eu cred că e mai bună din lume.

21 de meciuri a jucat Lukas Zima în acest sezon la Petrolul

550.000 de euro e cota jucătorului conform Transfermarkt