Lukasz Gikiewicz rupe tăcerea după ce a câștigat procesul cu FCSB! Dezvăluiri din vestiarul echipei: „Becali urla la jucători și dădea telefoane pe bancă”

A avut câștig de cauză în procesul cu FCSB, iar acum iese la atac. Lukasz Gikievich, polonezul dat afară după aproape o lună, deși fusese adus pentru a rezolva problema din atacul echipei, dezvăluie și face lumină în privința implicării lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.

„Eu mi-am respectat contractul, am muncit în fiecare zi, nu am băut, trebuia să mă respecte. Dar el a început să se joace cu mine. M-a trimis la echipa a doua, mi-a schimbat mașina. Îl suna pe un tip de pe bancă și îi spunea să schimbe un jucător. După 35 de minute, era schimbat”, susține jucătorul ajuns acum la 33 de ani.

În vara lui 2019, acesta semna un contract valabil un singur sezon, conform căruia ar fi trebuit să încaseze lunar 8.500 de euro. A intrat, însă, în dizgrația patronului, așa că a fost nevoit să se adreseze celor de la FIFA. Ulterior, clubul a făcut apel la TAS, dar fără succes, ceea ce înseamnă că (n.r. 93.500 plus penalități de 5 la sută pe an).

Lukasz Gikiewicz iese la atac după ce a câștigat procesul cu FCSB

„Nu am vrut să mă lupt cu ei. Am vrut doar să-mi arăt valoarea jucând pentru unul dintre cele mai bune cluburi din Europa. Le-am spus și lor că nu vreau să mă lupt cu ei pentru niște bani.

Când au început să-mi facă probleme, le-am spus: ”Vă rog, haideți să găsim o soluție!”. Voiam doar să joc, iubesc fotbalul. Nu au ascultat ce le-am zis. M-au tratat foarte rău.

Când m-am dus la președintele Argăseală, i-am zis: “Găsiți-mi un club! Dar nu accept să mă trimiți la echipa a doua, să-mi schimbați mașina cu una foarte, foarte rea. M-au dat afară din camera din cantonament, în timp ce alți jucători stăteau acolo.

Mi-au zis: “Lukasz, mâine trebuie să pleci din cameră! E un turneu și avem nevoie de cameră. Nu aveam nici măcar bani cash pentru a închiria un apartament. Dar un prieten, bulgarul Chorbadzhiyski, m-a luat la el acasă.

Soția lui nu venise în România și mai avea un pat disponibil. Am dormit la el în casă câteva zile. S-au purtat urât cu mine. Nu puteam să accept asta”, a declarat Lukasz Gikiewicz pentru .

„Becali dădea telefoane pe bancă. De aceea FCSB nu ia titlul”

De asemenea, atacantul polonez a vorbit deschis despre modul în care se fac schimbările în timpul meciurilor, alimentând astfel zvonurile conform cărora ultimul cuvânt l-ar avea întotdeauna patronul Gigi Becali.

„Dădea telefoane pe bancă. Îmi aduc aminte la niște meciuri, nu mai rețin contra cui, dar îl suna pe un tip de pe bancă și îi spunea să schimbe un jucător. După 35 de minute, era schimbat.

Suna apoi la pauză să schimbe alt jucător. Treaba asta nu e serioasă. De aceea FCSB nu ia titlul. Am văzut cu ochii mei cum Iphone-ul tipului ăstuia vibra. Făcea ”drum, drum”.

Și apoi jucătorii erau schimbați. FCSB are jucători extraordinari. Antrenorul e cel care trebuie să schimbe jucătorii, patronul trebuie să administreze clubul, nu să facă schimbări.

Toată lumea știe că Gigi face schimbările. După ce am plecat, am urmărit ce se întâmplă acolo și am văzut că a schimbat chiar și cinci jucători la pauză. Când Gigi intra în vestiar, toți își lăsau ochii în jos. Tuturor le e frică de el”, a mărturisit Gikiewicz.